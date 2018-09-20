Сотрудникам ГИБДД приказано отловить вех водителей должников

Такое распоряжение подписало Минюст, и оно официально вступило в силу. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Это касается тех автовладельцев, чей транспорт числится в розыске

20 сентября, PrimaMedia. Работы у сотрудников ГИБДД прибавится и страхов у водителей, чей автомобиль, согласно данным приставов числится в розыске, тоже. Инспектора будут отлавливать на дорогах всех должников на колесах, передает ИА PrimaMedia.

Проблемы у должников начнутся с 20 сентября. Сотрудникам ГИБДД приказано отлавливать всех нарушителей, за которыми охотятся приставы.

Иными словами, инспектора станут помощниками приставов на дороге. Причем помимо того, что сотрудник ГИБДД должен остановить машину должника и напомнить ему о его задолженности, он еще обязан будет узнать адрес нарушителя, место его парковки и передать всю эту информации приставам.

Такое распоряжение подписало Минюст, и оно официально вступило в силу.

Затеряться в толпе, в смысле среди большого скопления машин, должникам не удастся. Не только в крупных городах, но даже в мелких есть уже камеры наблюдения, благодаря которым правоохранители видят, кто и когда ездит по российским дорогам, поэтому обнаружить нужную машину сотрудникам ГИБДД не составляет труда, пишет РГ.