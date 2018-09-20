За смс на сервисные номера банков операторы сотовой связи стали брать плату

В 2 рубля оценил смс-ки в банки оператор МТС. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Тарифы у различных операторов разнятся

20 сентября, PrimaMedia. Несмотря на то, что смс, которые пользователь отправляет на сервисные номера банков, должны быть бесплатными, ряд операторов мобильной связи активно берут с людей деньги, передает ИА PrimaMedia.

Оказывается платными смс стали не в один день у разных операторов, каждый из них пришел к этому в свое время. Например, еще в августе почему-то бесплатные смс стали платными у Tele2. Компания берет 2 рубля за отправку в банк смс, пишет РИА Новости.

Во столько же оценил смс-ки в банки и оператор МТС.

За одно смс, отправленное на сервисный номер банка, берет 2,5 рубля "Вымпелком" ("Билайн"), чьи аппетиты выросли с 18 сентября.

Что касается оператора сотовой связи "Мегафон", то там сообщили, что следят за развитием ситуации.

Напомним, ФАС РФ намерена оштрафовать ряд операторов, которые нарушили правила, брав деньги с пользователей, как за роуминг. Речь идет об МТС, "Мегафон" и "Вымпелком".