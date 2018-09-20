Заработала услуга оформления посылок онлайн

Сдача посылки не займет много времени. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россияне смогут в специальном центре отправить бандероль, не выстаивая очередей

20 сентября, PrimaMedia. Отправление посылки теперь на почте перестанет быть таким утомительным занятием, заставляя жителей городов РФ выстаивать очереди. Оплатить бандероль появилась возможность онлайн, передает ИА PrimaMedia.

Процедура заключается в следующем: человек заходит на сайт "Почты России", оформляет бланк относительно своей посылки, оплачивает ее онлайн. Затем распечатывает квитанцию, которая придет ему на электронную почту и идет с посылкой в центр выдачи и приема бандеролей с распечатанной квитанцией об оплате. Причем чек надо наклеить на коробку и работники почты сразу ее идентифицируют. Еще один важный момент – сдать на отправку посылку надо в течение 72-х часов после того, как получена квитанция об оплате.

Известно, что таким образом будут работать 550 пунктов "Почты России" в 200 городах РФ, пишет РГ.

Сдача посылки не займет много времени. Такое нововведение решено сделать, чтобы облегчить жизнь россиян во время вечного нон-стоп режима. И стоит отметить, что данный проект проходил в некоторых крупных городах России тестирование и зарекомендовал себя с хорошей стороны.