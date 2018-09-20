Сдача посылки не займет много времени. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Заработала услуга оформления посылок онлайн

Россияне смогут в специальном центре отправить бандероль, не выстаивая очередей

20 сентября, PrimaMedia. Отправление посылки теперь на почте перестанет быть таким утомительным занятием, заставляя жителей городов РФ выстаивать очереди. Оплатить бандероль появилась возможность онлайн, передает ИА PrimaMedia.

Процедура заключается в следующем: человек заходит на сайт "Почты России", оформляет бланк относительно своей посылки, оплачивает ее онлайн. Затем распечатывает квитанцию, которая придет ему на электронную почту и идет с посылкой в центр выдачи и приема бандеролей с распечатанной квитанцией об оплате. Причем чек надо наклеить на коробку и работники почты сразу ее идентифицируют. Еще один важный момент – сдать на отправку посылку надо в течение 72-х часов после того, как получена квитанция об оплате.

Известно, что таким образом будут работать 550 пунктов "Почты России" в 200 городах РФ, пишет РГ.

Сдача посылки не займет много времени. Такое нововведение решено сделать, чтобы облегчить жизнь россиян во время вечного нон-стоп режима. И стоит отметить, что данный проект проходил в некоторых крупных городах России тестирование и зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Комментарии
сервисный центр сервис почта

"Сучан-Уголь" из Приморья привел в Партизанск отечественного машиностроителя

23 августа, 11:20

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia