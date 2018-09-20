Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: Пресс-служба

Георгий Карлов: Ситуация в Приморье отражает болевые социально-экономические точки ДВ

В Госдуме РФ прокомментировали решение ЦИК рекомендовать отмену результатов второго тура губернаторских выборов в Приморском крае

20 сентября, PrimaMedia. Внутриполитические события в крупнейших регионах Дальнего Востока — Приморский и Хабаровский края — отражают болевые социально-экономические точки макрорегиона и психологическое состояние его жителей. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. В среду, 19 сентября, ЦИК принял постановление, в котором рекомендовал избиркому Приморского края признать недействительными результаты второго тура выборов губернатора, — сообщает ИА PrimaMedia.

— На минувшем ВЭФ Президент ещё раз указал на отсутствие ответственного подхода у отдельных чиновников в Правительстве РФ к социально-экономическому и инфраструктурному развитию Дальнего Востока. Учитывая особую международную повестку в АТР на данном этапе, тезис "Восточный Вектор развития страны" только усиливает своё значение, — сказал Георгий Карлов.

В преддверии ВЭФ во Владивостоке состоялось расширенное заседание Госсовета под председательством президента Владимира Путина. Он высказал недовольство в адрес Министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Они не смогли дать точные цифры по авиаперевозкам на Дальний Восток, и оказались недостаточно компетентны в вопросах судостроения.

Депутат Георгий Карлов подчеркнул, что внутриполитические события в крупнейших регионах Дальнего Востока — в Приморском и Хабаровском краях — отражают болевые социальные и экономические точки, актуальные не только для ДФО, но и для других регионов.

Направленная из Москвы в Приморский край комиссия ЦИК выявила ряд нарушений, на основе которых рекомендовала признать выбора губернатора Приморского края недействительными. О решении сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По итогам голосования второго тура, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал с небольшим отрывом после подсчета 97% протоколов. Врио главы региона Андрей Тарасенко вышел на первое место после обработки 99% протоколов. 18 сентября ЦИК сообщил, что после обработки 100% бюллетеней Тарасенко победил с результатом 49,55% голосов, у Ищенко — 48,06%.

Издание будет следить за дальнейшими политическими процессами на Дальнем Востоке, по итогам сентябрьских событий Георгий Карлов даст эксклюзивное интервью.

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