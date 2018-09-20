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СК завел дело на бизнесмена, угрожавшего 18 сентября взорвать самолет Москва - Владивосток

Дебошир, будучи пьяным, требовал пересадить его в бизнес-класс

20 сентября, PrimaMedia. Директор московской компании, угрожавший взорвать самолет, который летел из Москвы во Владивосток, стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает ИА PrimaMedia.

Как пишет ТАСС, "Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Угроза совершения террористического акта на борту самолета")", — сообщили в СК.

Напомним, по предварительным данным, 19 сентября 32-летний директор столичной рекламной компании во время полета высказывал угрозы физической расправы в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также ударил кулаком по лицу бортпроводника, пресекавшего его противоправные действия. Мужчина продолжал буянить и в отделе транспортной полиции аэропорта Владивостока. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в "Аэрофлоте", на рейсе которого произошло ЧП, дебошир, будучи пьяным, требовал пересадить его в бизнес-класс. "Пассажиры рейса оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами", — отметили в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" добавили, что намерены добиваться максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и экипажу. Нарушителю спокойствия также будет отказано в перевозках на рейсах авиакомпании.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получили законное право включать в черные списки таких пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

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