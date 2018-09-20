Где лучше всего лечиться в России

Медицина. Фото: ИА Primamedia

Эксперты назвали регионы, лидирующие по качеству здравоохранения

20 сентября, PrimaMedia. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование качества здравоохранения в России. Оно проводилось среди городов с населением более 250 тыс. человек, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", лидерами по качеству здравоохранения эксперты признали Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Балашиху и Тверь.

Лидерство столиц не вызывает удивления — они богаче, и финансирование здравоохранения находится на высоком уровне. Сургут находится в нефтяном регионе и далеко не бедный, поэтому в сургутских центрах оказывается практически весь спектр высокотехнологичной помощи, которая сегодня необходима пациентам. Неожиданностью для исследователей стала девятая позиция Йошкар-Олы по уровню медобслуживания. "Вроде бы небольшой приволжский город вдруг оказался в числе лидеров. Но данные подтверждают: в Йошкар-Оле все хорошо с медициной".

— В ходе телефонного опроса людям задавали, например, такие вопросы: были ли за последние два-три года случаи, когда возникало желание подать в суд на врачей или когда не было денег на приобретение необходимых лекарств, — рассказал проректор Финансового университета Алексей Зубец.

В аутсайдерах — Улан-Удэ и Симферополь. Больше всего желающих подать в суд на врачей оказалось в Махачкале, Чите, Владикавказе.