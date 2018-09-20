Население России сократилось почти на 100 тысяч человек

Люди. Фото: ИА Primamedia

В 31 регионе число умерших превысило число родившихся в полтора-два раза

20 сентября, PrimaMedia. 2018 год может стать первым годом убыли населения России с 2009 года. За семь месяцев текущего года оно сократилось почти на 92 тысячи человек, сообщает ИА PrimaMedia.

С января по июль 2018 года население России сократилось на 91,9 тысячи человек (-0,063 %). Без учета миграционного прироста убыль населения составила 170,5 тысяч человек. Мигранты (в основном, из Украины) компенсировали сокращение на 46,1%, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на Росстат.

По данным Росстата, с января 2018 года число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. В 31 регионе России превышение составило полтора-два раза. Рождаемость при этом снизилась в годовом измерении с 11,4 на тысячу человек до 10,9. Смертность выросла с 12,7 на тысячу человек до 12,9. Миграционный прирост населения также уменьшился на 41 тысячу человек (-34,3%).

Ранее прогноз обещал увеличение населения до 157 млн человек к 2036 году. Пессимистичный сценарий снижал численность до 136,7 млн человек.

В 2020 году планируется провести всероссийскую перепись населения, которая покажет демографическую ситуацию в динамике.