Андрей Тарасенко на митинге 19 сентября 2018 года. Фото: ИА PrimaMedia
#Выборы2018

РБК: Тарасенко уйдет с должности врио губернатора Приморья и не пойдет на новые выборы

По информации издания, сегодня, 20 сентября, он выступит с публичным заявлением

20 сентября, PrimaMedia. Андрей Тарасенко не останется врио губернатора Приморья до новых выборов главы региона, сообщил РБК со ссылкой на свои источники. По информации издания, в четверг утром по московскому времени он выступит с публичным заявлением. В пресс-службе краевой администрации отказались комментировать возможную отставку врио губернатора, сообщает ИА PrimaMedia.

Андрей Тарасенко не сохранит пост врио губернатора Приморья до новых выборов главы региона, рассказали РБК два федеральных чиновника.

В четверг, 20 сентября он выступит с заявлением, где выскажет свою позицию относительно сложившейся ситуации, добавил один из собеседников РБК.

Заявление прозвучит утром по Москве, после того, как краевой избирком официально примет решение об отмене результатов кампании, уточнил он.

На новые выборы Тарасенко не пойдет, сказал федеральный чиновник РБК.

По информации ИА PrimaMedia, Избирательная комиссия Приморского края на сегодняшнем заседании поддержит рекомендацию ЦИК РФ по признанию текущих выборов губернатора недействительными и примет решение об обращении в краевое Законодательное собрание по назначению новых выборов губернатора. Согласно краевому избирательному кодексу, выборы должны состояться не позднее 3 месяцев с момента наступления оснований для их проведения. Новые выборы губернатора Приморского края будут назначены на 16, либо 23 декабря, в зависимости от того, когда будет опубликовано соответствующее решение, рассказал осведомленный источник ИА PrimaMedia в крайизбиркоме.

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