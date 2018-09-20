Делегация студентов из США приняла участие в IV Восточном экономическом форуме. Фото: пресс-служба ВЭФ

В ходе диалога студенты обменялись мнениями о том, какое значение для разных стран имеет поворот России на Восток

20 сентября, PrimaMedia. Делегация студентов из ведущих вузов Северной Америки в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке встретилась со студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета. С американской стороны в мероприятии участвовали молодые политологи, финансисты, предприниматели, специалисты в области международных отношений, IT-специалисты из ведущих университетов Лиги плюща, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВЭФ.

На встрече на тему "Российско-американский диалог: взгляд молодежи" зарубежных гостей поприветствовала проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория Панова.

"ДВФУ – передовой университет, один из крупнейших не только в России, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И для нас очень важно дать студентам из разных стран возможность вместе работать над проектами. Через несколько лет вы все станете лидерами в правительственных или общественных организациях, в академической сфере, в бизнесе. А чтобы быть успешными, нужно быть открытыми, готовыми к диалогу, понимать и учитывать особенности разных культур", – сказала Виктория Панова.

Виктория Панова также отметила, что это первый крупный визит студентов из США в Россию, организованный в рамках ВЭФ по инициативе американской общественной организации Russian-American Cooperation Initiative (Российско-американская инициатива о сотрудничестве) и Фонда Росконгресс, поддержанный Посольством России в США и МИД России.

"Я уверена, что дружба российских и американских студентов поможет создать новые конструктивные связи, навести мосты между народами", – добавила Виктория Панова.

В ходе диалога студенты обменялись мнениями о том, какое значение для разных стран имеет поворот России на Восток, а также, какова роль нашей страны в экономике АТР. Речь шла и о том, как складываются отношения России и США с разными государствами и что нужно сделать для улучшения международных отношений Запада и Востока. Молодые люди также поделились впечатлениями от участия в Восточном экономическом форуме, обсудили перспективу развития Дальнего Востока России, рассказали о своих планах на будущее в учебе и профессиональной деятельности.