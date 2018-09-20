Бизнес. 10:30
Банк России докапитализирует АТБ перед продажей. Фото: ИА PrimaMedia

Центробанк купит АТБ, чтобы потом его продать

После санации инвестору предложат актив без дыр в капитале

20 сентября, PrimaMedia. Банк России объявил о том, что принял решение докапитализировать капитал санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка на 9 млрд рублей перед его продажей стороннему инвестору. Средства пойдут на выкуп допэмиссии акций банка, в результате чего ЦБ станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций АТБ, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение ЦБ.

После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) будет обеспечено соблюдение Банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала, говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее зампред ЦБ Василий Поздышев говорил журналистам, что АТБ будет продан осенью 2018 года за один капитал "в лучшем случае". При этом Поздышев уточнил, что "дыра" в капитале АТБ составляет 2,5 млрд рублей.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанский банк в конце апреля. Тогда, как пишет РБК, регулятор сообщал, что принял решение взять банк на санацию после того, как обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО "ФТК", связанного с финансированием проектов одного из совладельцев банка — Андрея Вдовина.

Имела место классическая финансовая пирамида — ФТК могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых. К моменту санации задолженность ФТК по векселям составляла 4,3 млрд руб. При этом Вдовин в разговоре с Forbes утверждал, что вексельная программа ФТК была согласована с ЦБ: АТБ регулярно отчитывался о выпущенных векселях, а средства от продажи векселей оставались в банке, "что было под полным контролем ЦБ". Держателям векселей ФТК ЦБ рекомендовал подавать иски в суд как на саму компанию, так и на АТБ. Выступая перед журналистами 1 августа, Поздышев сказал, что возможные потери по векселям будут учтены в цене, за которую будет выставлен банк в виде ковенанта: либо ЦБ выделит инвестору деньги на выплату обязательств по векселям, либо потом компенсирует инвестору выплату по ним.

СПРАВКА: Азиатско-Тихоокеанский банк по итогам первого полугодия 2018 года занимал 63-е место с нетто-активами свыше 112 млрд руб. По оценке ЦБ, у банка свыше 800 тысяч клиентов-физлиц, а также более 20 тысяч клиентов-юрлиц. В июле 2016 года АТБ закрыл сделку по приобретению банка М2М, в число акционеров которого входили экс-владелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин и члены его семьи. В декабре 2016 года у банка М2М была отозвана лицензия, а в конце апреля 2018 года ЦБ начал санировать сам АТБ через Фонд консолидации банковского сектора. Продажа АТБ станет первой в истории фонда.

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