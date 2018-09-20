Старость – в радость: как жители ЕАО на пенсии осваивают новые профессии. Фото: https://pixabay.com

Социальный проект «Университет третьего возраста» продолжает реализоваться в Еврейской автономной области

20 сентября, PrimaMedia. О текущих возможностях обучения и досуга граждан пенсионного и предпенсионного возраста узнала Дальневосточная объединенная редакция (ДОР). Мы продолжаем серию публикаций, посвященных модернизации пенсионной системы. Отметим, что на прошлой неделе Государственная дума приступила к рассмотрению пакета президентских инициатив, которые касаются не только людей пенсионного и предпенсионного возраста, но и социальной сферы в целом. А уже 21 сентября в областном парламенте ЕАО должны рассмотреть пакет законопроектов призванный сохранить региональные льготы для граждан предпенсионного возраста.

Напомним, что ранее правительство РФ предложило поэтапно повышать пенсионный возраст для женщин до 63 лет и для мужчин до 65. Позднее, глава государства выступил с предложением установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин. Чтобы защитить интересы пенсионеров разрабатывается целый комплекс законопроектов — в частности сохранение условий выхода на заслуженный отдых для жителей крайнего севера, льготных условий для многодетных матерей, и вопросов профессионального развития граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Движение — жизнь

Маргарита Назаренко — пенсионерка, сотрудница Биробиджанского колледжа культуры и искусств, а еще она одна из старожилов проекта "Университет третьего возраста".

"Я помню, предложили мне эту идею — преподавать в "университете". Я тогда еще подумала — интересный должно быть проект, и опыт тоже интересный. И решила — давайте попробуем! — говорит Маргарита Сергеевна. — Работаю с самого начала проекта, но преподавать для меня не в новинку, я ведь в колледже культуры отработала почти 40 лет. Тружусь и сейчас. Параллельно учу наших студентов "серебряного возраста" и преподаю им хореографию. Мой девиз: движение — это жизнь".

"Больше движения — меньше болезней", — уверена Маргарита Назаренко. А ее студенты после занятий меньше жалуются на головные боли, постоянные скачки давления и многие другие возрастные проявления.

"Университет третьего возраста" — это полностью социальный проект. В этом году обучение пройдет для шестого потока пенсионеров. Занятия стартуют уже 18 сентября. Факультетов 10, хотя начинали всего с четырех, вспоминает директор комплексного центра социального обслуживания ЕАО Елена Ворошилова. Обучают скандинавской ходьбе, правовым знаниям и социальной безопасности. Есть направление "Школа долголетия и здоровья", а новичком в этом году выступит факультет "Милосердие", занятия которого будут проходить на базе Валдгеймского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

"Помню в первый год старта проекта (2016 год — прим. ред) мы писали положение из расчета на 20 человек. А к нам пришло 36. Дальше спрос был еще больше, и на данный момент мы обучили более 350 человек на всей территории автономии, — говорит руководитель центра. — Делаю акцент — это социальная программа. Наши студенты не платят за обучение ни копейки, и в то же время, преподаватели работают полностью на безвозмездной основе".

Со школьной скамьи — за учительский стол

Бывает и такое, что выпускники "университета" становятся преподавателями. Татьяне Поповой 62 года. Она не понаслышке знает об устройстве грузовой части вагонов, технических требованиях к перевозке и инструкции по сигнализации на железных дорогах. Приемщиком вагонов Татьяна Александровна проработала четверть века на железнодорожной станции Хабаровск-2. Сейчас — ведущая клуба "творческая мастерская" на базе комплексного центра социального обслуживания. В беседа с корреспондентом Дальневосточной объединенной редакции вспоминает, что об "университете" ей рассказала подруга.

"Я подумала, а почему бы и нет? А потом пошла, и так подружилась со всеми, что не захотела оставлять это дело. Творчеством занимаюсь давно, а с 2017 года в клубе преподаю бисероплетение. Уже и не представляю себя без этого занятия", — рассказывает Попова.

Заведующая социально-досуговым отделением центра Анна Кузьменко отмечает, наибольшей популярностью пользуется факультеты хореографии, скандинавской ходьбы и иностранных языков.

"Казалось бы, это довольно непростое занятие — научить людей в возрасте новому языку, тем более, что большинство наших пенсионеров до этого изучали немецкий. Но услуга пользуется спросом. И несмотря на возраст наши слушатели успешно осваивают разговорный английский", — сообщает Кузьменко.

А Елена Ворошилова отмечает, что самое главное, что дает "университет" своим слушателям, это не столько "база знаний", сколько возможность пообщаться друг с другом, интересно провести время.

"Знаете, я помню, нам говорили выпускники после первого потока: а что дальше то? Вот вы с нами три месяца нянчились, каждый день звонили, напоминали про занятия, а что потом будет? И мы решили больше развивать клубную деятельность", — говорит Ворошилова.

Клубная деятельность

Сейчас в ЕАО на базе комплексного центра действует более полудюжины клубов. На еженедельных встречах осваивают техники вязания, изучают тонкости религиоведения и разминаются на занятиях хореографии.

"Вот буквально на днях была ситуация — приболел руководитель одного из клубов. Так к нему домой пришли его студенты и в таких домашних посиделках устроили обучающий процесс. Это о многом говорит", — размышляет директор комплексного центра Елена Ворошилова.

Помимо клубной деятельности, в которой пенсионеры могут найти занятие по душе, проводят различные выставки, конкурсы, обучают пенсионеров финансовой грамотности и учат обращаться с компьютером на "ты". А еще организовывают танцевальные фестивали. В рамках последнего такого мероприятия пенсионеры изучали сальсу, вальс и даже танец живота в городском парке культуры и отдыха.

"Больше всего ценно то, что люди откликаются, стараются помочь пенсионерам преодолеть барьер одиночества и делают это абсолютно бесплатно, — говорит директор центра Елена Ворошилова. — В этом проекте, в рамках которого мы устраивали танцы в парке, приняли участие многие руководители областных творческих коллективов. Значительно помогло и руководство парка, за которым было музыкальное сопровождение; и каждый четверг они вместе с нами помогали организовать такой вот полезный и душевный досуг для наших жителей "серебряного возраста". В следующем году не знаю, будем ли продолжать, или придумаем что-нибудь новенькое, но останавливаться на достигнутом точно не планируем".

Елена Ворошилова возглавляет центр с 2013 года. За это время через ее руки "прошло" немало пенсионеров. Руководитель вспоминает, сначала помощь оказывалась только тем гражданам, которые находились на социальном обслуживании: "Это были бытовые услуги, помощь продуктами. Уже потом начали задумываться о досуге наших пенсионеров", — говорит она.

По словам Ворошиловой — все зависит от человека, как ему проводить и организовывать свой досуг.

"Конечно, как показывает опыт, куда легче тем, кто продолжает трудиться — у них жизнь идет в том же, привычном темпе. Когда бросаешь работу, чувствуешь какую-то растерянность. Приходится изобретать велосипед и придумывать чем занять освободившееся время. Область дает множество возможностей. Информированность довольно высокая. Мы подаем объявления через наших деловых и социальных партнеров. Кроме того, есть свой сайт, на котором можно узнать все новости и наши "горячие" предложения". Да и город у нас не такой большой, и "сарафанное радио" никто не отменял. Но, по-моему, все зависит от человека: быть ему активным и жизнерадостным, тем, кто работает на свое саморазвитие, или не быть. Это решает каждый сам для себя", — заключила Елена Ворошилова.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста может вступить в силу уже в января 2019 года. Законодатели делают акцент на том, что главная цель модернизации пенсионной системы — реальное повышение размера пенсий.

Дальневосточная объединенная редакция (ДОР)