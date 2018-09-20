Налоговая служба. Фото: ИА PrimaMedia

Россияне заплатили почти в два раза больше налогов на имущество

Средний чек по России составил 355,8 рублей, в Москве - 1050 рублей

20 сентября, PrimaMedia. Доходы бюджета от налога на имущество физических лиц составили 52,2 млрд рублей, превысив показатели 2015-2017 годов в 1,72 раза. Средняя квитанция увеличилась до 355,8 рублей с человека, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий" со ссылкой на расчеты аналитического центра "Финэкспертиза", это связано с изменением базы расчета налога, а также с ростом рынка недвижимости: в России стало больше собственников жилья. При этом в России налог на недвижимость относительно невелик: в Европе он достигает полутора тысяч евро в год.

Ставка налога на имущество для жилых домов, квартир и комнат, объектов незавершенного строительства, гаражей, машино-мест и хозяйственных строений составляет 0,1% от кадастровой стоимости.

В Германии налог на недвижимость составляет 0,1% от стоимости жилья, в Испании — от 0,4 до 1,1%. Во Франции платят сразу два налога: на недвижимость для собственников и на проживание. В сумме это от 500 до 1,5 тысяч евро в год (от 40 до 119 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Больше всего доходов принесли бюджету налоги на имущество в Магаданской области (в 9,7 раз), республиках Коми и Хакасии, Тульской области (в три раза).

Увеличение сбора произошло в связи переходом на расчет, основанный на кадастровой стоимости жилья, и улучшением администрирования, в частности, с повышенным вниманием налоговиков к своевременной уплате.

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