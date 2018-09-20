Выиграть круиз, отдых на пляжах Азии, поездку в Японию можно на «Ярмарке путешествий»

Почти культура чаморро. За настоящей - на Северные Марианы. Фото: Ольга Кускова

Компания «Фрегат Аэро» дарит владивостокцам и гостям города настоящие путешествия и яркие впечатления

20 сентября, PrimaMedia. Ярмарка путешествий, организатором которой выступает компания "Фрегат Аэро", пройдет во Владивосток в четвертый раз. На площадке в центре города 30 сентября гости смогут почувствовать волнительный дух приключений – туристические направления Азии, самые разные активити и развлечения, масса полезной информации, конкурсы и призы. Все это дает возможность заразиться мечтой о путешествиях, начать строить планы и получить хорошее настроение от мероприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

Конец сентября для проведения "Ярмарки путешествий" компания "Фрегат Аэро" выбрала не случайно. На календаре – Всемирный день туризма, завершается летний сезон, пора планировать отдых на холодное время года. Ярмарка предлагает владивостокцам и гостям города самый разнообразный спектр предложений, в основу которых лягут путешествия, впечатления, знакомство с новыми странами, людьми и регионами. Но это не выставка достижений туркомпаний и не реклама конкретных туров. Тон на "Ярмарке" задают страны и регионы. Туристам и любителям дальних далей, новых стран и городов останется только выбрать — куда направить стопы.

"Ярмарка путешествий" является частью имиджа нашей компании, частью нашей работы. Задолго до ее начала к нам начинают поступать звонки от наших клиентов, интересующихся датой проведения, призами. Люди с нетерпением ждут этого праздника, когда смогут почувствовать всю эйфорию от будущих путешествий. В проведении ярмарки нас поддерживают и наши партнеры. Для них это формат, отличный от выставки, прямая связь с туристами, возможность лишний раз донести до аудитории новинки рынка. Каждый год на площадке мы стараемся создать атмосферу праздника, путешествий и приключений. И каждый год добавляем что-то новое в проведение ярмарки", — пояснила руководитель PR-отдела компании "Фрегат Аэро" Александра Свириденко.

Если хочется в отпуск, то надо ехать. Фото: Ольга Кускова Положено начало путешествию. Фото: Ольга Кускова "Ярмарку путешествий" посещает от 2 до 2,5 тысяч человек. Фото: Ольга Кускова 1 / 3

"Участвуя в "Ярмарке путешествий", мы, таким образом, поддерживаем наших партнеров, которые, безусловно, хорошо представляют себе рынок Дальнего Востока, и мы рады сотрудничеству с ними. Работаем совместно, популяризируем круизный отдых. Предпочтения приморцев обусловлены, прежде всего, географией – Азия и Япония! Конечно, жители региона летают и в Европу, выбирают круизы из Санкт-Петербурга, есть поклонники круизов по Австралии и Южной Америке, но большинство все же выбирает не такие далекие регионы. Этим был и обусловлен наш приз", – рассказал заместитель генерального директора BREEZE LINE Илья Милитицкий.

Сегодня "Ярмарка путешествий", которая проходит во Владивостоке с 2015 года, представляет собой качественный событийный продукт. Ради этого мероприятия во Владивосток приезжают жители Артема, Находки, Уссурийска. По приблизительным оценкам организаторов, ярмарку ежегодно посещает около 2-2,5 тысяч человек. Это мероприятие получило высокую оценку от лица гостей, участников и административных структур. За его организацию и проведение компания "Фрегат Аэро" в 2017 году была удостоена звания "Лидер туриндустрии". Учитывая, что "Ярмарка путешествий" будет в этом году проходить уже в четвертый раз, разовым это событие не назовешь. И оно достойно того, чтобы быть внесенным в календарь событийных мероприятий Приморского края.

Представители Национальных туристических офисов Макао, Северных Марианских островов, Республики Корея отмечают, что у ярмарки всегда хорошая посещаемость, и по итогам мероприятия виден положительный результат. Люди приходят не просто ради развлечений, для них туризм – это жизнь, хобби, развитие. Более того, с кем-то уже выстроился диалог – посетив какое-то направление, приморцы возвращаются на ярмарку, делятся впечатлениями, узнают о новых акциях, ценах, мероприятиях и планируют новую поездку.

В этом году участниками четвертой "Ярмарки путешествий" станут Филиппины, Сингапур, Республика Корея, Макао, Северные Марианские острова, Швеция, Таиланд, Вьетнам, префектура Тоттори и Япония. А т.к. нынешний год является перекрестным годом России и Японии, то Страна восходящего солнца на приморской ярмарке выступает в статусе официального партнера.

Больше удовольствий на Филиппинах. Фото: Ольга Кускова За впечатлениями в Сингапур. Фото: Ольга Кускова Отдых на Сайпане любят дети и взрослые. Фото: Ольга Кускова Отдыхаем во Вьетнаме. Фото: Ольга Кускова Почти Скандинавия. Фото: Ольга Кускова Хороший отдых на Сайпане - с этим не поспорить. Фото: Ольга Кускова 1 / 6

Филиппины, Северные Марианы, Таиланд и Вьетнам представят возможности пляжного туризма – от ничегонеделания до дайвинга и парасейлинга, от романтических поездок и релакса до отдыха с детьми.

На стенде Японии гости ярмарки познакомятся с культурой, прошлым и настоящим Страны восходящего солнца. В программе: борьба сумо и выступление самураев, представление анимэ и косплея, дегустация японских сладостей, показ национальных танцев, демонстрация новинок японского автопрома и мастер-классы по оригами.

Дружно делаем журавликов-оригами. Фото: Ольга Кускова Заразительный японский косплей. Фото: Ольга Кускова Новинки японского автопрома. Фото: Ольга Кускова Сумо - это тоже искусство. Фото: Ольга Кускова 1 / 4

На корейском стенде можно будет увидеть выступление К-РОР исполнителей, поучаствовать в викторине на знание Страны утренней свежести, сделать красивый аквагрим в корейском стиле или фото в корейском традиционном костюме "ханбок", сыграть в традиционные корейские игры чеги-чаги и тухо, принять участие в мастер-классе по использованию корейской косметики.

Корейские национальные игры. Фото: Ольга Кускова На ярмарке путешествий без национальной кухни никак нельзя. Фото: Ольга Кускова 1 / 2

Стенд Макао приглашает "отметить" 65-лет Гран-при Макао и увидеть весь драйв этой гонки через гоночные VR-очки, оценить все вкусовые нюансы местной кухни, в которой смешаны китайские и португальские элементы с явным влиянием индийских и африканских традиций, поделиться впечатлениями на открытках с видами Макао и отправить их по спецпочте.

Отметим 65-лет Гран-при Макао. Фото: Ольга Кускова Португальские танцы из Макао. Фото: Ольга Кускова 1 / 2

Также на ярмарке будут стенды авиаперевозчиков – Аэрофлота, "Авроры" и Jeju Air. Авиакомпании представят новые маршруты, направления, тарифы.

Заработает зона Приморского края, что очень важно для позиционирования внутреннего туризма. Наш регион располагает уникальным туристическим потенциалом – природа, заповедники, животный и растительный мир, великолепное морское побережье, сказочная тайга….

Семейный отдых представит арт-парк "Штыковские пруды". Там же будет зона активного туризма, ведь активный туризм – это жизнь, полная приключений. Так что все о походах с палатками, рафтинге, покорении горных вершин, велопрогулках – из первых уст.

Для тех, кто только хочет ступить на тропу путешественника, будут проходить мастер-классы. Посетители ярмарки смогут отправиться по старым кварталам Владивостока на бесплатные экскурсии, которые будут организованы турбюро ДВФУ.

Без подарков с ярмарки еще никто не уходил. Фото: Ольга Кускова На ярмарке можно подобрать подарки для друзей и знакомых. Фото: Ольга Кускова Остается выбрать направление для путешествия. Фото: Ольга Кускова Решается судьба призов. Фото: Ольга Кускова Счастливые обладатели приза. Фото: Ольга Кускова "Фрегат-Аэро" - организатор "Ярмарки путешествий". Фото: Ольга Кускова 1 / 6

Учитывая, что "Ярмарка путешествий" – это настоящий праздник для любителей туризма, отдыха и впечатлений, то будут сюрпризы и подарки:

ANEX Tour – сертификат на отдых во Вьетнаме или Таиланде.

– сертификат на отдых во Вьетнаме или Таиланде. Jeju Air – билет по маршруту Владивосток – Сеул – Владивосток с нулевым тарифом

– билет по маршруту Владивосток – Сеул – Владивосток с нулевым тарифом Авиакомпания "Аврора" – два билета в Японию (Токио)

– два билета в Японию (Токио) Компания "Фрегат Аэро" и компания-партнер BREEZE LINE – сертификат на недельный круиз из Гонконга в Сингапур на лайнере Diаmond Princess 5*

– сертификат на недельный круиз из Гонконга в Сингапур на лайнере Diаmond Princess 5* Япония – главный приз "Ярмарки путешествий" – сертификат на поездку на двоих в Страну восходящего солнца.

Программа ярмарки очень насыщенна: различные активити, выступления творческих коллективов, розыгрыши призов, знакомство с национальной кухней, экскурсии будут проходить постоянно. Наслаждайтесь отдыхом в течение всего мероприятия!

"Ярмарка путешествий" пройдет в воскресенье, 30 сентября, с 11.00 до 16.00 на верхней площадке набережной Спортивной гавани.