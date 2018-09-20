Евгений Некрасов: Участие в Русском MeetUp – мой особый вклад в IT сообщество региона

Евгений Некрасов. Фото: Предоставлено Евгением Некрасовым

Программист из Владивостока продемонстрирует на форуме интерфейсы и приложения для незрячих пользователей

20 сентября, PrimaMedia. Мастер-класс "IT на ощупь" пройдет в рамках дальневосточного инновационного форума Русский MeetUp-2018 (5-6 октября, ДВФУ). Разработчик Евгений Некрасов продемонстрирует доступные программы и веб-интерфейсы с поддержкой ассистивных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает ИА PrimaMedia.

Разработчик и студент Дальневосточного Федерального университета Евгений Некрасов изучил мир программирования в прямом смысле слова на ощупь. В подростковом возрасте его жизнь сильно изменилась: после катастрофы Евгений лишился зрения и кисти руки.

— Современное общество считает, что человек с полной потерей зрения, конечностей не дееспособен. Несмотря на повреждения, я учусь и занимаюсь программированием , анализом и разработкой доступных интерфейсов уже шестой год. Помимо этого, я принимаю участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах на равных правах со всеми.

Помощь и поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья в их стремлении к жизни. Это не только благо, но и развитие общества, взгляд на мир через другие мысли. Это разрушение барьеров между "инвалид" и "обычный",

— отмечает Евгений.

На IT форуме программист проведет мастер-класс, где подробно расскажет, как люди с полной потерей зрения работают с компьютером, какие интерфейсы и приложения используют. Евгений надеется на взаимопонимания коллег и повышения уровня навыков разработки. Главная цель разработчика — изменить отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

— Важно понимать, что люди с инвалидностью могут не только взять, но и многое дать этому миру. Участие в конференции — это мой особый вклад в IT сообщество региона, отдача своих знаний. Помимо этого, на форуме я жду обратную связь, грамотные советы экспертов всегда помогают развиваться, — отмечает Евгений Некрасов.

5-6 октября во Владивостоке пройдет глобальная инновационная конференция Русский Meet Up. На площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский соберутся представители федеральной и региональной власти, высокотехнологичного бизнеса, авторы прорывных ИТ-проектов и инвесторы.

Программа мероприятия разделена на блоки: технологии и бизнес, искусственный интеллект и большие данные, виртуальная и дополненная реальность, IT в медицине. Отдельным блоком выделена конференция для разработчиков DevFest, проводимая по всему миру и организуемая сообществом Google Developer Groups. Большую часть мероприятия займут панельные дискуссии и практические воркшопы по блокчейну, кибербезопасности и цифровому искусству. Кроме этого, в рамках Русского Meet Up-2018 представители власти и бизнеса обсудят цифровую трансформацию государственного управления и наметят стратегию развития информационного общества Приморского края.

Зарегистрироваться и ознакомиться с предварительной программой Русского Meet Up-2018 можно на официальном сайте мероприятия rumeetup.ru.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, ООО "Центр Репутационных технологий Владивостока", Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ), Дальневосточное представительство фонда "Сколково".