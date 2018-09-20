Бывший находкинский актив Борбота не стали банкротить

Находкинский судоремонтный завод. Фото: ИА PrimaMedia

Кредитор из Санкт-Петербурга отозвал иск и договорился с должником

20 сентября, PrimaMedia. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство ООО "Энергомаш" (Санкт-Петербург) о возвращении иска о банкротстве ПАО "Находкинский судоремонтный завод", сообщает ИА PrimaMedia.

Иск был подан 22 августа 2018 года в связи с непогашенной задолженностью со стороны завода. Источник Interfax в НСРЗ пояснил, что компании договорились о погашении долга во внесудебном порядке. Поэтому 24.08.2018 кредитор подал ходатайство о возвращении заявления о признании должника банкротом.

В 2017 году ПАО "НСРЗ" уже пытались признать банкротом. В сентябре Федеральная налоговая служба России обратилась в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании НСРЗ несостоятельным и включении требований в общей сложности почти на 190 млн рублей. Но завод банкротом не признали, так как между кредитором и должником было заключено мировое соглашение.

СПРАВКА: "Находкинский судоремонтный завод" (ПАО "НСРЗ") — компания в сфере судоремонта, изготовления и сборки металлоконструкций, машиностроения и перевалки грузов в порту. Ранее владельцами крупных пакетов акций являлись Ирина Борбот, офшорные компании "Ферина Коммершиал, Лтд", "Хайдерри Интернэшнл, Лтд", Росбанк. До 2014 года генеральным директором был Андрей Чиж. С 2014 года место генерального директора занял Роман Чайкун. Сейчас единоличным владельцем ПАО является АО "МП Групп" (принадлежит физическому лицу Михаилу Полетаеву), генеральным директором ПАО "НСРЗ" является Николай Болгар.

Ранее агентство PrimaMedia писало, что бывший генеральный директор ОАО "Находкинский судоремонтный завод" в рамках исполнения государственного контракта по ремонту большого десантного корабля и плавучей мастерской заключил фиктивный договор субподряда с ООО "Алеут-Восток", вступив в преступный сговор с руководителем коммерческой организации. В результате ими похищено свыше 23,5 млн рублей, перечисленных на счет ООО "Алеут-Восток" за якобы выполненные работы по судоремонту.

"По материалам проверки Военной прокуратуры Тихоокеанского флота следственным управлением УМВД России по Приморскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", – рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.