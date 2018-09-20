Возврат денег. Фото: ИА PrimaMedia

Заемщикам, досрочно погасившим кредит, будут возвращать часть страховки

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме

20 сентября, PrimaMedia. Документ, который предусматривает возвращение заемщику части уплаченной им страховой премии в случае погашения потребительского кредита досрочно, прошел первое чтение в Госдуме. Нововведения, как ожидается, будут способствовать достижению справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей, сообщает ИА PrimaMedia.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при досрочном отказе страхователя от договора страхования по кредиту, который заемщик досрочно выплатил, "уплаченная страховщику страховая премия подлежит возврату страхователю за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование".

На официальное заявление об отказе от договора страхования при досрочном погашении кредита заемщику дается 14 дней с даты досрочного исполнения обязательств.

Необходимость законопроекта была вызвана тем, что гражданам часто отказывают возвращать часть страховки за неистекший период страхования, ссылаясь на п. 3 ст. 958 Гражданского кодекса, согласно которой при досрочном отказе страхователя или выгодоприобретателя от договора страхования уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

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