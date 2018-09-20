Генпрокурор отозвал представление на согласование нового прокурора Приморья

Назначение главы надзорного ведомства края откладывается на неопределенный срок

20 сентября, PrimaMedia. Генеральный прокурор России Юрий Чайка отозвал свое представление о согласовании нового прокурора Приморского края Александра Воронина. Назначение главы надзорного ведомства края откладывается на неопределенный срок, сообщил ИА PrimaMedia информированный источник.

Ожидалось, что проект постановления о согласовании представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Приморского края кандидатуру Александра Воронина депутаты Заксобрания Приморья рассмотрят на внеочередном заседании 19 сентября. Содокладчиком по этому вопросу был определен председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

Однако внеочередное заседание было отменено. В пресс-службе парламента пояснили, что это связано исключительно с техническими причинами. В профильном комитете отметили, что заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин, который должен представлять депутатам кандидатуру на пост прокурора, не смог приехать по неизвестным причинам.

На самом деле, как удалось выяснить ИА PrimaMedia, согласование отменили, так как пришел отзыв генерального прокурора Чайки на представление, которое он направлял 7 сентября. О причинах отзыва, источник PrimaMedia не знает.

На должности руководителя регионального надзорного органа уроженец Иркутской области должен был сменить Сергея Бессчасного, до службы в Приморье возглавлявшего областную прокуратуру на Сахалине. Пост прокурора Приморского края стал вакантным в августе 2018 года, когда у Бессчасного закончился 5-летний срок службы в регионе. Президент освободил его от должности. По информации ИА PrimaMedia, Сергей Бессчасный ушел на повышение – на руководящую должность в организационном управлении центрального аппарата Гепрокуратуры РФ.

Предполагаемый кандидат на пост прокурора Приморья Александр Воронин значительную часть своей карьеры прослужил прокурором-криминалистом и следователем по особо важным делам.

Справка: ВОРОНИН Александр Борисович родился в 1972 году в городе Шелехово Иркутской области. Трудовую деятельность начал в 1988 году штукатуром-маляром Иркутской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. С 1989 по 1994 годы обучался на юридическом факультете Иркутского государственного университета.

В органах прокуратуры начал работать в марте 1994 года следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Иркутска.

С 1996 по 1998 годы — прокурор-криминалист прокуратуры Иркутска.

С 1998 по 2002 годы – следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутска.

С 2002 по 2003 годы — следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел по городу Иркутску прокуратуры Иркутской области.

В 2003 году назначен заместителем прокурора Ангарска.

В декабре 2004 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен заместителем прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

В августе 2006 году приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен заместителем прокурора Иркутской области.

В июне 2007 года Александр Борисович Воронин приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен первым заместителем прокурора Иркутской области.