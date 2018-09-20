Блуд, вилы и полная дискредитация: Алексей Козицкий – о выборах в Приморье

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат ЗС ПК уверен, что «демократические игрища» выгодны тем, кто не хочет нести персональную ответственность за ситуацию в крае

20 сентября, PrimaMedia. Грандиозный скандал, которым обернулись изначально анонсированные как предельно прозрачные выборы губернатора Приморья, стал прямым следствием того, что "элиты" в крае и в целом в ДФО напрочь забыли о том, что власть – это прежде всего колоссальная персональная ответственность, уверен депутат краевого Заксобрания, лидер регионального отделения "Справедливой России" Алексей Козицкий. Редакция ИА PrimaMedia публикует актуальный комментарий политика без сокращений и изменений.

— Самое сложное для политика – это быть трезвым. В том смысле, что будь ты депутат, губернатор или мэр, ты нужен только для того, чтобы работать на ту территорию, где тебя избрали или назначили. Нынешние же "игры в демократию" и "высококонкурентность" привели к тому, что этот угар политтехнологий и интриг был подхвачен населением. И мы видим, что на плакатах протестующих у краевой администрации – вилы. Хорошо еще, что не топоры. И хорошо, что на плакатах.

Многие сейчас меня не поймут, но я скажу: в ситуации, когда оба участника второго тура были признаны ЦИКом совсем не "белыми" и не "пушистыми", мне симпатична даже не позиция, а просто человеческая реакция Тарасенко. Он проиграл, и он уходит. И говорит об этом людям – плохо говорит, невнятно, взволнованно, но как живой человек, для которого есть какие-то вещи, которые дороже политики и, возможно, карьеры. Да, край его не принял и не понял. Но насчет "карасиков" он говорил дело, и специалисты это понимают: без предварительной оценки возможного экологического ущерба приступать к расчистке русел рек нельзя – ни по закону, ни по-человечески.

Второй же кандидат, который все хотел встретиться с Тарасенко и поговорить с ним "по-мужски", как мне кажется, морально уступил сопернику – потому что, видимо, желает остаться "в игре" любой ценой. И в эту историю органично ложатся и "разговоры по-мужски" (интересно, о чем?), и вилы на плакатах, и атмосфера какого-то мрачного карнавала для "своих". Это как раз к вопросу о "трезвости".

Как бы то ни было, за деньги, которые были истрачены на губернаторскую кампанию в Приморье, можно было бы построить два хороших детских сада. Можно предположить, что повторные выборы обойдутся жителям края еще дороже. Интересно и выгодно проведут время политтехнологи, некоторые депутаты Госдумы, фигуры вроде господина/товарища Грудинина. Основной эффект от этого времяпрепровождения – введение людей, извините за простое русское выражение, в блуд. И ведь никто за последствия практически гарантированно не отвечает. Это неправильно.

И, может быть, именно уже вопиющая неправильность всего происходящего, ощущаемая на всех уровнях, заставляет думать: "Хватит уже этих игрищ. Вертикаль – так вертикаль!" То есть надо вновь отменять прямые выборы губернаторов, вводить исторически традиционный для России институт наместничества (или генерал-губернаторства, если угодно) – и забыть обо все этих фальсификациях, вбросах, административных ресурсах и прочей дряни, которой так "симметрично" отметились участники второго тура выборов губернатора в Приморье. Народ же при этом вилы не рисует, про топор не вспоминает, а живет себе уж как придется.

Всем хороша такая идея. Но и тут – не без проблемы. "Персональная ответственность" — это пока еще в основном просто слова, которыми любят бросаться некоторые чиновники, желая поиграть в "военную косточку" или считая, что начальство оценит "жесткого управленца". А ведь никакой персональной ответственности у нынешних руководителей, по сути, нет. Не считать же ей уход в отставку, которая на деле означает просто смену места службы – "порулил здесь, теперь порули там".

А Приморью без руководства, что называется, "и за страх, и за совесть", как мы видим в последние годы, очень плохо. Может быть, я и погорячился с наместником, но технократ с хорошим "весом" в Москве краю точно нужен. Чтобы хорошо работал в тех условиях, которые мы имеем здесь и сейчас.