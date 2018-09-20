Поскорее покупать квартиры советуют россиянам. Фото: Александр Ратников

Ждать уменьшения ставок по ипотеке нет смысла

20 сентября, PrimaMedia. Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин дал совет россиянам не затягивать с приобретением недвижимости. По словам чиновника, ожидать снижения ипотечных ставок не имеет смысла, передает ИА PrimaMedia.

Как пояснил Стасишин, ипотечная ставка к концу 2019 года может снизиться до 8%. Однако тем, кто уже настроился покупать квартиру, ожидать перемен на ипотечном рынке не стоит, нужно "идти и покупать".

По словам чиновника, если ставка будет снижена, потом кредит можно рефинансировать.

Стасишин также отметил, что после перехода на проектное финансирование и эскроу-счета в связи с поправками в ФЗ-214 о долевом строительстве, отрасль должна стать прозрачной. Он добавил, что банковское обслуживание каждого, открытого застройщиком счета, обойдется в пять тысяч рублей в месяц.

Между тем, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что, возможно, ставки по ипотечным кредитам вырастут. Вслед за крупнейшим банком страны, ставки подтянут и все остальные банки. Рост ставок, по словам Германа Грефа, спровоцирует нестабильная ситуация на рынке. При этом, причинами напряженной ситуации названы как снижение котировок российских ценных бумаг, так и возможные новые санкции.

Греф назвал ситуацию временной. Ставки пойдут вниз, как только успокоится рынок, ранее заключил он.