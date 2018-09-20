Осторожно, вирус: Минкомсвязи предлагает обязательную предустановку российских антивирусов

Ноутбуки. Фото: ИА PrimaMedia

Это коснется всех компьютеров, ввозимых в Россию и собранных на ее территории, с 2020 года

20 сентября, PrimaMedia. Минкомсвязь намерена "обеспечить национальную безопасность" посредством обязательной предустановки российских антивирусных программ на все компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории РФ. Эта законодательная мера должна вступить в действие 1 августа 2020 года, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Коммерсанта", иностранные участники рынка опасаются, что это повредит конкуренции. Минэкономики предлагает обосновать такое отступление от принципов ВТО "целью обеспечения национальной безопасности".

"Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей. Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными",— сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Эксперты говорят, что на рынке антивирусов есть сильные отечественные игроки, но принудительная установка их продуктов вряд ли усилит нацбезопасность. Владелец ПК может самостоятельно удалить предустановленный антивирус и установить, какой ему заблагорассудится. Ситуация не выглядит очень здоровой и может повлечь за собой снижение качества продукта и снизить уровень безопасности пользователей.

Сейчас на рынке антивирусов в России два крупнейших игрока — словацкая компания ESET и отечественная "Лаборатория Касперского", причем ESET занимает около трети рынка.

Федеральная антимонопольная служба полагает, что предустановка российского софта на ПК и смартфоны должна стимулировать конкуренцию.