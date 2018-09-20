Люди с инвалидностью на улице Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

«Кино без барьеров» начнется в этом году с Артема

Эхо Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью будет проходить в трех городах Приморья с конца сентября по ноябрь

20 сентября, PrimaMedia. Некоммерческие кинопоказы "Кино без барьеров: региональное эхо", организованные АНО "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" и департаментом внутренней политики Приморского края при содействии и поддержке РООИ "Перспектива" (г. Москва) стартуют в Приморском крае 28 сентября. Первый кинопоказ пройдет на открытой площадке возле городского Дворца культуры в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia.

Программа кинопоказов составляется из фильмов-призеров международного фестиваля "Кино без барьеров", героями которых являются люди с инвалидностью. Однако это не только киносеансы: в Приморье показы соединяются с более масштабной акцией "Прививка от равнодушия", в которой задействованы некоммерческие общественные и благотворительные организации, коррекционные образовательные учреждения, муниципальные ведомства, работающие с инвалидами. Осенью 2018 года акция будет проходить в трех городах Приморья – начавшись с Артема, она продолжится во Владивостоке и Уссурийске.

В 2017 году "Прививка от равнодушия" проходила во Владивостоке на площадке кинотеатра "Океан", в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Парус надежды". На этот раз к программе подключилась Приморская государственная картинная галерея: ее сотрудники разработали экскурсионный маршрут по центру Владивостока для двух групп людей с нарушениями зрения и слуха. Экскурсоводы проведут их от главного здания галереи на Алеутской, 12 к Приморскому краевому театру молодежи, филармонии и галерее "Арка". Также частью акции "Прививка от равнодушия" станет круглый стол, посвященный инклюзивным программам в культурно-образовательных пространствах Приморья.

Валентина Протопович
Валентина Протопович

Главный консультант департамента внутренней политики Приморского края

Автор фото: из личного архива Валентины Протопович

В этом году партнерами акции "Прививка от равнодушия" и регионального эха международного фестиваля "Кино без барьеров" кроме главных – АНО "Благое дело" и РООИ "Перспектива" - станут хабаровская краевая общественная организация "Аридонс", владивостокский благотворительный фонд "Владмама", администрация Артемовского городского округа, коррекционная школа-интернат г. Артема, краевые отделения Всероссийского общества инвалидов. Традиционно на одной из площадок мероприятия разместится фотовыставка, рассказывающая о жизни некоммерческих организаций, работающих с инвалидами. Пока не все места кинопоказов во Владивостоке  определены – это будет либо кинотеатр "Океан", либо "Уссури", обязательно вновь устроим показ в "Парусе надежды", в начале ноября планируем кинопоказ в молодежной библиотеке "Бук", а совместно с хабаровской организацией "Аридонс" организуем выезд в ВДЦ "Океан".

Главные цели кинопоказов "Кино без барьеров: региональное эхо", по словам Валентины Протопович, — привлечь внимание общества к людям с инвалидностью, рассказав о их разностороннем потенциале, убедить, что инвалиды обладают не меньшими творческими способностями, чем здоровые люди, умеют мечтать, радоваться жизни и делать удивительные вещи.

Геннадий Антропов
Геннадий Антропов

Руководитель организации содействия реабилитации и адаптации инвалидов "Благое дело"

Автор фото: РИА PrimaMedia

Хотелось бы показывать не только короткометражные фильмы, как мы делали это до сих пор, а переходить к полнометражным. Есть, например, замечательный документальный фильм "Стать пуленепробиваемым" - он рассказывает о голливудской киностудии, которая работает с актерами, имеющими инвалидность. Ежегодно эта студия организует кинокампус, где люди с инвалидностью могут стать полноправными участниками съемочного процесса. Вообще, стоит поучиться у наших зарубежных коллег создавать условия, в которых инвалиды могут работать и зарабатывать, реализовывать себя как личности, производить конкурентную продукцию. 

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию о деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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