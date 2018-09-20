«Кино без барьеров» начнется в этом году с Артема

Люди с инвалидностью на улице Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Эхо Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью будет проходить в трех городах Приморья с конца сентября по ноябрь

20 сентября, PrimaMedia. Некоммерческие кинопоказы "Кино без барьеров: региональное эхо", организованные АНО "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" и департаментом внутренней политики Приморского края при содействии и поддержке РООИ "Перспектива" (г. Москва) стартуют в Приморском крае 28 сентября. Первый кинопоказ пройдет на открытой площадке возле городского Дворца культуры в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia.

Программа кинопоказов составляется из фильмов-призеров международного фестиваля "Кино без барьеров", героями которых являются люди с инвалидностью. Однако это не только киносеансы: в Приморье показы соединяются с более масштабной акцией "Прививка от равнодушия", в которой задействованы некоммерческие общественные и благотворительные организации, коррекционные образовательные учреждения, муниципальные ведомства, работающие с инвалидами. Осенью 2018 года акция будет проходить в трех городах Приморья – начавшись с Артема, она продолжится во Владивостоке и Уссурийске.

В 2017 году "Прививка от равнодушия" проходила во Владивостоке на площадке кинотеатра "Океан", в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Парус надежды". На этот раз к программе подключилась Приморская государственная картинная галерея: ее сотрудники разработали экскурсионный маршрут по центру Владивостока для двух групп людей с нарушениями зрения и слуха. Экскурсоводы проведут их от главного здания галереи на Алеутской, 12 к Приморскому краевому театру молодежи, филармонии и галерее "Арка". Также частью акции "Прививка от равнодушия" станет круглый стол, посвященный инклюзивным программам в культурно-образовательных пространствах Приморья.

Главные цели кинопоказов "Кино без барьеров: региональное эхо", по словам Валентины Протопович, — привлечь внимание общества к людям с инвалидностью, рассказав о их разностороннем потенциале, убедить, что инвалиды обладают не меньшими творческими способностями, чем здоровые люди, умеют мечтать, радоваться жизни и делать удивительные вещи.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию о деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.



