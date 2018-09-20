Гостей Galaxy Vladivostok Marathon ждет множество развлечений и интерактива. Фото: ИА PrimaMedia

На центральной площади будет работать развлекательная точка, где каждый сможет найти занятие по душе и нашагать на призы

20 сентября, PrimaMedia. Владивостокский международный марафон состоится во Владивостоке уже в эту субботу, 22 сентября. Забег для профессионалов и любителей пройдет по живописной трассе по о. Русский, мостам – "Русский" и "Золотой" с финишем на центральной площади города, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете.

Организаторы стремятся создать праздник не только для участников, но и для зрителей и болельщиков. Так, во время выдачи стартовых пакетов бегунам на тест будут выданы фитнес-часы от титульного партнера Samsung – с возможностью участвовать в конкурсе и выиграть хорошие призы от бренда, а на финише бегунов будет ожидать группа поддержки.

В день мероприятия, с 9.00 и до 17.00 на центральной площади будет работать "Билайн"-центр, где каждый сможет найти занятие по душе и нашагать на призы. Так, гости смогут очутиться в специально созданной для марафона игре с дополненной реальностью Beeline Go, где можно будет пройти захватывающий квест по центру Владивостока в сопровождении виртуальных помощников. Болельщиков ждет специальная зона, где можно будет создать свой мотивационный плакат для поддержки участников марафона или взять уже готовый. Благодаря фотозоне с хромакеем почувствовать себя чемпионами смогут даже те, кто не решился в этот раз выйти на дистанцию. Кроме того, на площадке предусмотрены зарядные устройства, чтобы каждый мог подзарядить свой телефон для новых впечатлений.

Каждый час рядом с "Билайн"-центром будет проводиться небольшая разминка. За 15 минут все желающие без труда "прошагают" не менее 1,5 тысячи шагов, а за несколько таких разминок можно совершить целых 10 тысяч шагов. Ведь с тарифом линейки "ВСЕмое!" можно менять шаги на дополнительный интернет-трафик с акцией "Гиги за шаги".

И, конечно, не обойдется без бонусов и призов. Клиентов "Билайн" ждет бонусный кофе в Kafema, также всех активных гостей "Билайн"-центра, кто примет участие в квесте Beeline Go, ждут классные призы.

Помимо этого, гостей мероприятия ждет маркет от CreativeSpot на котором можно будет приобрести сувениры Владивостокского марафона. Также в рамках марафона состоится турнир по баскетболу 3х3 и Всемирный день подтягиваний. На площадке мероприятия будут размещены зоны отдыха и питания участников, массажа, гравировки медалей, спортплощадки и детские зоны. Завершающей изюминкой станет концерт и шоу-программа от владивостокских и московских музыкантов.