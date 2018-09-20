Жители Приморья все чаще выбирают смартфон цвета моря. Фото: пресс-служба МТС

Жители Приморья все чаще выбирают смартфон цвета моря

Продажи ярких девайсов выросли почти на 600%

20 сентября, PrimaMedia. Эксперты МТС выяснили, какие расцветки смартфонов пользуются популярностью у жителей Приморья: синий это новый черный, а белые гаджеты теряют популярность. Продажи синих девайсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти на 600%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

12 сентября компания Apple представила три новых iPhone. Самая доступная модель iPhone XR получила сразу пять расцветок — черную, белую, красную, синюю и желтую. Эксперты МТС проанализировали продажи современных гаджетов в собственных салонах и выяснили, какого цвета смартфоны предпочитают покупатели в Приморье. Оказалось, что предпочтения россиян сместились в сторону более ярких синих, красных и розовых моделей. Специалисты розничной сети МТС объясняют это ростом платежеспособной молодой аудитории: вчерашним подросткам, которые сегодня могут позволить себе самостоятельно выбрать и приобрести смартфон, ментально ближе более яркие и демократичные расцветки.

Огромной популярностью стали пользоваться устройства синего цвета. Продажи таких девайсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти на 600%. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж составляет 17,1%. В первую очередь, влияние на популярность данной расцветки оказали новые модели бренда Honor, такие как Honor 10 и Honor 9 Lite. Покупатели стали в 1,5 раза чаще выбирать красные и в два раза чаще розовые смартфоны, в то время как продажи белых аппаратов, напротив, сократились на 67%.

Огромной популярностью стали пользоваться устройства синего цвета

Огромной популярностью стали пользоваться устройства синего цвета. Фото: пресс-служба МТС

Несмотря на впечатляющий рост разноцветных устройств, самыми популярными мобильными гаджетами в количественном выражении в период январь-сентябрь 2018 года остаются устройства черного и серого цветов — их выбирает каждый второй покупатель в МТС. На втором месте расположились золотые смартфоны — практически каждый пятый гаджет приобретается в данном цветовом исполнении.

Однако вследствие роста продаж моделей ярких расцветок, доля "классических" и золотых оттенков в структуре продаж постепенно сокращается, например, продажи смартфонов золотистых расцветок сократились за 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24%.

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