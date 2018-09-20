Безработица. Фото: ИА PrimaMedia

Число занятых на рынке труда возрастет вследствие повышения пенсионного возраста

Минэкономразвития рассчитывает на сокращение кадрового дефицита

20 сентября, PrimaMedia. Минэкономразвития прогнозирует прирост числа занятых на рынке труда в 2019 году — 137 тысяч человек, а в 2024-м — 1,8 млн. Такие перспективы обрисованы в проекте прогноза социально-экономического развития, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, основным эффектом от повышения пенсионного возраста станет сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями.

Дополнительный вклад в экономический рост от работников, не вышедших на пенсию благодаря реформе, оценивается за период 2019-2024 годов в 1,3%, ежегодный — в 0,2-0,3%.

Напомним, президент Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Комментарии
пенсия занятость населения трудовая

Подвиньтесь: каждый второй россиянин намерен работать на пенсии

19 сентября, 19:30

Льготы для пожилых дальневосточников могут сохранить и расширить

14 сентября, 11:10

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia