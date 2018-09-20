Число занятых на рынке труда возрастет вследствие повышения пенсионного возраста

Безработица. Фото: ИА PrimaMedia

Минэкономразвития рассчитывает на сокращение кадрового дефицита

20 сентября, PrimaMedia. Минэкономразвития прогнозирует прирост числа занятых на рынке труда в 2019 году — 137 тысяч человек, а в 2024-м — 1,8 млн. Такие перспективы обрисованы в проекте прогноза социально-экономического развития, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, основным эффектом от повышения пенсионного возраста станет сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями.

Дополнительный вклад в экономический рост от работников, не вышедших на пенсию благодаря реформе, оценивается за период 2019-2024 годов в 1,3%, ежегодный — в 0,2-0,3%.

Напомним, президент Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.