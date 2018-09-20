Для «Единой России» чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение - Турчак

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото: пресс-служба партии ЕР

Секретарь Генсовета партии поблагодарил ЦИК за оперативную и компетентную проверку всех фактов

20 сентября, PrimaMedia. Для партии "Единая Россия" чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, комментируя ситуацию с вторым туром голосования на досрочных выборах губернатора Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения как с одной, так и с другой стороны. Для партии "Единая Россия" чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Как мы и говорили, наша партия больше всех заинтересована в сохранении доверия общества к выборным процедурам", — подчеркнул он.

Турчак напомнил, что прошедший 9 сентября Единый день голосования, который стал для партии успешным в подавляющем большинстве регионов, был одним из самых конкурентных и чистых в истории, с минимальным количеством жалоб и нарушений.

"Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье. Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов", — заключил секретарь Генсовета партии.