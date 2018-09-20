Средняя зарплата молодого специалиста в России — 22 тысячи рублей. Фото: https://pixabay.com

Самые высокие заработки у россиян, занятых в добыче полезных ископаемых и финансовой сфере

20 сентября, PrimaMedia. Сбербанк проанализировал уровень зарплат, которые получают работники в возрасте 21─25 лет в России. Средняя зарплата молодого специалиста в стране за период с июля 2017 года по июнь 2018 года составила 22,1 тысячи рублей. Самые высокие заработки у специалистов, занятых в добыче полезных ископаемых и финансовой сфере, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

Средняя зарплата в России за этот же период — 41,4 тысячи рублей. 21-летние специалисты получают в месяц 14,8 тысячи рублей, но в течение первых пяти лет работы их заработок увеличивается на 17 % каждый год и к 25 годам достигает 27,7 тысячи рублей.

Наибольшие зарплаты после 5 лет работы предлагают отрасль добычи полезных ископаемых (44,1 тысячи рублей), сфера финансов и страхование (26,8 тысячи рублей и 37,6 тысячи рублей соответственно). В других отраслях прослеживается интересная тенденция: молодым людям приходится делать выбор между относительно большой зарплатой прямо сейчас без дальнейшего роста и небольшой зарплатой, но хорошими перспективами ее повышения. В обрабатывающей промышленности, сферах телекоммуникации и связи, общественного питания, здравоохранении, гостиничном бизнесе выпускники профильных вызов могут рассчитывать на зарплату в диапазоне 17─24 тысячи рублей, к 25 годам их доходы увеличиваются почти в полтора раза. В строительстве и транспортной отрасли заработок относительно высокий сразу — 30 тысяч рублей, но он остается таким на протяжении нескольких лет. В аутсайдерах — сфера образования. Выпускник вуза, выбравший карьеру преподавателя, к 25 годам получает 20 тысяч рублей.

Региональные различия в зарплатах молодых специалистов — высоки. Максимальные отметки в регионах Крайнего Севера: в Магаданской области и на Чукотке молодежь в возрасте до 25 лет получает 54 тысячи рублей в месяц, в Камчатском крае – чуть меньше 45 тысяч рублей в месяц. На Сахалине заработок молодых специалистов составляет 38 тысяч рублей, в Хабаровском и Приморском краях – 30 тысяч рублей, в Амурской области – 28 тысяч рублей, в Еврейской автономной области – 27 тысяч рублей. В Москве 21-летнему работнику платят 20 тысяч рублей, 25-летнему — 40 тысяч рублей.

В рамках исследования зарплат молодых специалистов Сбербанк также изучил влияние дополнительного образования на доходы. Оказалось, что средняя зарплата человека, который подписан на онлайн-курсы, в 2,5 раза выше, чем у тех, кто не использует такие сервисы. Первые получают ежемесячно 77,1 тысячи рублей, вторые — 30,3 тысячи рублей. У старшей возрастной группы разрыв ещё больше. Средний доход обычного россиянина устойчиво снижается после 45 лет и к 65 годам составляет 21 тысячу рублей. У потребителей онлайн-образования падение прекращается в 65 лет, зарплата стабилизируется в районе 50 тысяч рублей.