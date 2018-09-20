Праздник "Крылья Востока". Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia

Праздник «Крылья Востока» признан лучшим молодежным событием Сибири и Дальнего Востока

Проект прошел в общероссийский финал премии Russian Event Awards

20 сентября, PrimaMedia. Первый праздник выпускников школ Приморского края "Крылья Востока" стал победителем в номинации "Лучшее молодежное событие" регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Финал его проходил 16 — 18 сентября в Иркутске.

Финалистами стали 78 событийных проектов из 10 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Всего же на региональный конкурс было прислано 97 заявок.
Очный этап включал презентацию проектов экспертной комиссии, которая состояла из специалистов в области событийного туризма из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска.
Праздник "Крылья Востока", проходивший во Владивостоке в июне этого года и собравший более 20 тысяч участников и гостей, в Иркутске презентовал начальник отдела реализации проектов и программ Центра содействия развитию молодёжи Приморского края Дмитрий Калмыков. Проект был не только высоко оценен членами жюри, но и вызвал большой интерес участников из других регионов. В частности, многие из них высказали желание посетить "Крылья Востока" в следующем году.

Победа в региональном этапе дала право организаторам приморского праздника выпускников представить проект на всероссийском финале конкурса, который состоится 24 — 27 октября в Нижнем Новгороде.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards проводится ежегодно при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. Праздник выпускников "Крылья Востока" был организован и проведён департаментом по делам молодёжи Приморского края и Центром содействия развитию молодёжи Приморского края.

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