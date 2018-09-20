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Тайга идет во Владивосток

Ежегодный Фестиваль тайги пройдет в 15-ти ресторанах города

20 сентября, PrimaMedia. С 29 сентября по 14 октября улицы и рестораны Владивостока и Хабаровска захватит тайга. Таёжные блюда, лекторий, мастер-классы, семейный праздник и другие события пройдут на нескольких городских площадках, сообщает ИА PrimaMedia.

Уссурийская тайга так же парадоксальна, как характер местных жителей: здесь перемешаны юг и север, лианы и сосны, крапива и "приморский киви" актинидия, а лоси живут рядом с леопардами. Но горожанам она кажется такой далёкой и неизвестной. Поэтому некоммерческая организация "Тихоокеанский туристический союз", ответственная за проект Pacific Russia Food, привезёт её в дальневосточные города.

Ежегодный Фестиваль тайги

Ежегодный Фестиваль тайги. Фото: предоставлено организаторами

Какая тайга на вкус? Уже сейчас шеф-повары ресторанов-участников разрабатывают уникальные таёжные сеты. Это кулинарные творения из дикого мяса (изюбр, олень, косуля, кабан) и речной рыбы, дикоросы (наш девиз: папоротник круче спаржи!), горячие и холодные напитки на таёжных ягодах, необычные десерты (мороженое из актинидии, как вам?), очень дикие соусы и таёжные настойки, которые употребляют исключительно для здоровья.

В фестивальные дни таёжные блюда будут подавать в 15-ти ресторанах Владивостока и нескольких ресторанах Хабаровска по единой цене. Какой – организаторы пока держат в секрете: магическое число будем угадывать вместе с теми, кто очарован волшебством леса.

Какая тайга на ощупь? Увидим и потрогаем: в дни фестиваля пройдёт лекторий с интересными спикерами, которых подбирает команда TEDxVladivostok, ЗОЖно-ППшный мастер-класс и ещё масса всего.

А 13 октября в Арт-парке "Штыковские пруды" будет праздник и ярмарка таёжных производителей.

Список участников фестиваля формируется и будет объявлен в ближайшее время.

Фестиваль тайги, как и фестивали наваги, мидий и гребешка, является частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Миссия фестиваля – призвать к ответственному освоению ресурсов Уссурийской тайги. При этом организаторы стремятся передать мысль, что тайга – это в первую очередь источник ценных продуктов и ярких эмоций, а не только охраняемые заповедные места.

Следите за событиями фестиваля в Instagram в аккаунте @taigafest и на сайте.

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