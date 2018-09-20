Почтальон вместо фельдшера: "Почта России" планирует предоставление социальных услуг

Почта России. Фото: ИА PrimaMedia

Гендиректор ведомства рассчитывает на получение дополнительного экономического эффекта от письмоносцев

20 сентября, PrimaMedia. "Почта России" планирует оказывать населению ряд социальных услуг. Таким образом ведомство рассчитывает увеличить экономическую отдачу от деятельности почтальона и предприятия в целом, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Коммерсанта", средняя заработная плата основного производственного персонала почты составляет 20-21 тысячу рублей, если учитывать всех сотрудников, включая управленцев, — 23,5 тысячи рублей. Гендиректор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов считает, что решить задачу по повышению уровня оплаты труда можно увеличив экономическую отдачу от деятельности и почтальона, и предприятия в целом.

"В силу специфики работы почтальон заходит в каждый дом, общается с каждым человеком — это может стать основой для наполнения его функционала новыми услугами, в том числе социальными. Особенно актуальна эта тема для сельской местности, где, в соответствии с майскими указами президента, необходимо повышать качество жизни," — сказал Подгузов.

Начальник почты рассказал, что в ведомстве хотели бы предложить государству создать на базе "Почты России" точки предоставления социальных услуг. Например, в Новгородской области уже начали пилотировать новую модель, по которой почтальону предлагается в том числе выполнять простейшие функции фельдшера — измерить давление, провести простые медицинские процедуры, просто осведомиться о состоянии здоровья жителей или вызвать скорую помощь.

Гендиректор говорит о том, что в отделениях "Почты России" можно было бы обеспечивать первичную диагностику: отделения уже хорошо оборудованы оптоволоконными средствами связи, что могло бы позволить проводить телемедицинскую консультацию с врачом. Новая роль почтальона позволила бы вдохнуть дополнительную экономическую эффективность в его работу.