Почтальон вместо фельдшера: "Почта России" планирует предоставление социальных услуг

20 сентября, PrimaMedia. "Почта России" планирует оказывать населению ряд социальных услуг. Таким образом ведомство рассчитывает увеличить экономическую отдачу от деятельности почтальона и предприятия в целом, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации "Коммерсанта", средняя заработная плата основного производственного персонала почты составляет 20-21 тысячу рублей, если учитывать всех сотрудников, включая управленцев, — 23,5 тысячи рублей. Гендиректор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов считает, что решить задачу по повышению уровня оплаты труда можно увеличив экономическую отдачу от деятельности и почтальона, и предприятия в целом.
"В силу специфики работы почтальон заходит в каждый дом, общается с каждым человеком — это может стать основой для наполнения его функционала новыми услугами, в том числе социальными. Особенно актуальна эта тема для сельской местности, где, в соответствии с майскими указами президента, необходимо повышать качество жизни," — сказал Подгузов.
Начальник почты рассказал, что в ведомстве хотели бы предложить государству создать на базе "Почты России" точки предоставления социальных услуг. Например, в Новгородской области уже начали пилотировать новую модель, по которой почтальону предлагается в том числе выполнять простейшие функции фельдшера — измерить давление, провести простые медицинские процедуры, просто осведомиться о состоянии здоровья жителей или вызвать скорую помощь.
Гендиректор говорит о том, что в отделениях "Почты России" можно было бы обеспечивать первичную диагностику: отделения уже хорошо оборудованы оптоволоконными средствами связи, что могло бы позволить проводить телемедицинскую консультацию с врачом. Новая роль почтальона позволила бы вдохнуть дополнительную экономическую эффективность в его работу.