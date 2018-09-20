Russian Internet Week. Фото: https://riw.moscow/

Представителей ИТ-бизнеса и стартапов соберут на Russian Internet Week

Главное ежегодное осеннее мероприятие интернет-отрасли пройдет с 21 по 23 ноября в Москве

20 сентября, PrimaMedia. Главное ежегодное осеннее мероприятие интернет-отрасли Russian Internet Week пройдет с 21 по 23 ноября в Москве. Событие с 11-летней историей, из года в год собирающее ключевых фигур мира ИТ-бизнеса, государства, стартапов, глобального бизнеса, в этом году впервые за историю проведения пройдет на территории ВДНХ, в павильоне № 75.

Организатором RIW выступает РАЭК (Российская Ассоциация электронных коммуникаций), поддержку оказывают профильные госорганы, все ключевые игроки ИТ-отрасли.

RIW и Internet EXPO – это главные ежегодные осенние мероприятия сразу пяти отраслей: Интернет, Медиа, Телеком, Софт (в т.ч. темы импортозамещения) и ИТ.

RIW – это многопотоковый форум, масштабная выставка, современное шоу цифровых технологий и множество культурно-развлекательных мероприятий:

  • Internet FORUM 2018 – более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров, представителей отрасли, бизнеса, государства, ИТ-сообщества;
  • Internet EXPO 2018 – масштабная экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний, нацеленная как на профессионалов, так и на рядовых пользователей рунета и цифровых технологий;
  • Internet SHOW 2018 – демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-зоны и лаборатории технологий;
  • RIW.NIGHTS – серия внепрограммных культурно-развлекательных мероприятий (премий, презентаций и промо-акций), многие из которых пройдут в вечернем формате.

Традиционно в RIW принимают участие первые лица и представители профильных органов госвласти, отвечающих за развитие цифровой экономики, представители всех без исключения игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей, пользователи, студенты, СМИ.

Всего в мероприятии за три дня его работы примут участие более 25 тысяч посетителей: около 5 тысяч интернет-специалистов (участники форума) и около 20 тысяч пользователей цифровых сервисов и технологий.

RIW является эффективной площадкой для обсуждения отраслевых достижений и трендов, для диалога государства и бизнеса, для межотраслевого диалога.

Russian Internet Week – это место встреч, обучения, нетворкинга, бурных обсуждений и диалогов, переплетение профессиональных интересов, где одновременно принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и медиа-сферы, представители смежный отраслей, сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных министерств и ведомств, журналисты, студенты профильных ВУЗов и рядовые интернет-пользователи.

Все подробности: www.riw.moscow.

форум экономический информационные технологии бизнес (мелкий, средний, крупный)

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