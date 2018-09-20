Результаты выборов губернатора Приморья отменили, впервые в России за последние 20 лет

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

Новые выборы губернатора пройдут 16 декабря

20 сентября, PrimaMedia. Избирательная комиссия Приморского края 20 сентября отменила итоги губернаторских выборов, прошедших в сентябре в два тура. Новые выборы состоятся 16 декабря 2018 года, сообщает корр. ИА PrimaMedia из краевого "Белого дома", где в эти минуты проходит заседание Крайизбиркома.

Решение об отмене результатов выборов принято. Однако вопрос о назначении новых выборов сегодня не рассматривался. По закону, перевыборы должны состояться через три месяца. По информации ИА PrimaMedia, голосование состоится 16 декабря.

Накануне ЦИК РФ провел сенсационное заседание, на котором, после рассмотрения всех жалоб, рекомендовал отменить результаты выбора губернатора Приморья. Такое решение озвучено впервые после возврата в России прямых выборов губернаторов. Однако ЦИК лишь рекомендовал, решение оставалось за Краевой комиссией.

Заседание началось 20 сентября в 14.00. Прежде чем приступить к рассмотрению основного вопроса, члены комиссии рассмотрели больше 40 жалоб, которые поступили от кандидатов.

Затем комиссия перешла к основному вопросу: отмена результатов. Озвучены были те же доводы, что и у накануне Центризбиркомом: невозможность установить реальное волеизъявление по 13 УИК Советского района плюс множество нарушений.

Особое мнение зачитал член комиссии Сергей Дикусар, который перечислив нарушения, которые, по мнению КПРФ, были на участках. Он предложил отменить только результаты на участках, где были фальсификации, а выборы признать состоявшимися и признать победу Андрея Ищенко.

Однако остальные члены комиссии его не поддержали. За отмену результатов проголосовали 12 членов КИКа, против — 1.

Напомним, после подсчета 100% бюллетеней с небольшим отрывом победил кандидат от "Единой России", исполняющий в настоящее время обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Штаб его оппонента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко заявил о массовых фальсификациях: во время подсчета голосов Ищенко лидировал с отрывом в 7%, и лишь после повторного введения данных с некоторых участков кандидат от ЕР смог вырваться вперед. Кроме того, в Советском районе Владивостока в ночь подсчета голосов произошел инцидент с участием сотрудников МЧС: люди в противогазах ворвались в помещения Территориальной комиссии и начали эвакуировать всех, то там находился. Процесс внесения данных из протоколов в ГАС "Выборы" был сорван, в результате итоги выборов по 13 участкам пришлось отменить.