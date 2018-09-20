Ремонтные работы ведут по ул. Карла Жигура во Владивостоке. Фото: Александр Музыка, ИА EAOMedia

Ремонтные работы ведут по ул. Карла Жигура во Владивостоке

Часть домов в Первореченском районе временно отключена от горячего водоснабжения (СПИСОК)

20 сентября, PrimaMedia. Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" приступил к ремонтным работам, связанным с перекладкой участка магистральной теплотрассы по ул. Карла Жигура, 34. В связи с ремонтами на теплосетях от горячего водоснабжения временно отключена часть домов в Первореченском районе Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Под отключение попали дома:

  • Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;
  • Баляева: 27, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;
  • Военное шоссе: 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;
  • Жигура: 2, 4, 6, 12, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;
  • Котельникова: 10, 2, 4, 7;
  • Марченко: 6;
  • Проходная 4-я: 12, 16.

Филиал "Приморская генерация" приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. Энергетики приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения.

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