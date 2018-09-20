Автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Российские водители получат новые номерные знаки в 2019 году

Госномера изменят форму и размеры

20 сентября, PrimaMedia. Новый ГОСТ "Знаки государственные регистрационные новых средств" утвержденный приказом Росстандарта 555-ст вступит в силу с 1 января 2019 года. Согласно ему номерные знаки транспортных средств изменят форму и размеры, сообщает ИА Primamedia.

По информации "Коммерсанта", ознакомившегося с текстом документа, будут введены 10 новых типов регистрационных знаков. Мотоциклисты получат уменьшенные номера — 190 на 145 мм (сейчас 245 на 160 мм). Старые номера не подходили по размерам к зарубежным мотоциклам, которых значительно больше.

Для задних площадок японских и американских автомобилей (ввезенных "серым" способом, а не приобретенных у дилеров) предусмотрены номера с нестандартным местом крепления. Их новые размеры — 290 на 170 мм.

Появятся госзнаки для мопедов — такие же как мотоциклетные, но с другим набором букв и цифр. Они предназначены для макси-скутеров, так как те обладают двигателями объемом более 50 куб. см. Регистрировать традиционные мопеды и скутеры (с маленькими двигателями и скоростью не выше 50 км/ч) пока не будут. Будут введены также знаки для квадроциклов и специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников дипмиссий.

Свои знаки получат ретро— и спортивные автомобили. Их отличие — в буквах "К" и "С", отделенных чертой от остальных символов.

Когда будут готовы чертежи с точными параметрами, МВД начнет закупки новых номеров у производителей на тендерах, но сначала надо исчерпать запасы номеров старого формата. На это может уйти несколько месяцев.

Новый ГОСТ регламентирует, что каждая заготовка номера должна иметь уникальный 12-значный код изготовителя. Он подскажет полиции, где, кем, когда был произведен госзнак и где он продан. Помимо этого ГОСТом снят запрет на сверление дополнительных отверстий в знаке: уточнено лишь, что они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.

Комментарии
правила дорожного движения автомобиль как вид транспорта

Скидку на оплату штрафов за нарушение ПДД продлят автомобилистам

11 сентября, 16:05

Как на своих двоих: передвигающихся на гироскутерах в России признали пешеходами

7 сентября, 12:25

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia