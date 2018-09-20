Российские водители получат новые номерные знаки в 2019 году

Автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Госномера изменят форму и размеры

20 сентября, PrimaMedia. Новый ГОСТ "Знаки государственные регистрационные новых средств" утвержденный приказом Росстандарта 555-ст вступит в силу с 1 января 2019 года. Согласно ему номерные знаки транспортных средств изменят форму и размеры, сообщает ИА Primamedia.

По информации "Коммерсанта", ознакомившегося с текстом документа, будут введены 10 новых типов регистрационных знаков. Мотоциклисты получат уменьшенные номера — 190 на 145 мм (сейчас 245 на 160 мм). Старые номера не подходили по размерам к зарубежным мотоциклам, которых значительно больше.

Для задних площадок японских и американских автомобилей (ввезенных "серым" способом, а не приобретенных у дилеров) предусмотрены номера с нестандартным местом крепления. Их новые размеры — 290 на 170 мм.

Появятся госзнаки для мопедов — такие же как мотоциклетные, но с другим набором букв и цифр. Они предназначены для макси-скутеров, так как те обладают двигателями объемом более 50 куб. см. Регистрировать традиционные мопеды и скутеры (с маленькими двигателями и скоростью не выше 50 км/ч) пока не будут. Будут введены также знаки для квадроциклов и специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников дипмиссий.

Свои знаки получат ретро— и спортивные автомобили. Их отличие — в буквах "К" и "С", отделенных чертой от остальных символов.

Когда будут готовы чертежи с точными параметрами, МВД начнет закупки новых номеров у производителей на тендерах, но сначала надо исчерпать запасы номеров старого формата. На это может уйти несколько месяцев.

Новый ГОСТ регламентирует, что каждая заготовка номера должна иметь уникальный 12-значный код изготовителя. Он подскажет полиции, где, кем, когда был произведен госзнак и где он продан. Помимо этого ГОСТом снят запрет на сверление дополнительных отверстий в знаке: уточнено лишь, что они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.