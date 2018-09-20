Заменить мясо другими продуктами сложно, так как именно в нем содержаться необходимые витамины. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Худеющим ученые советуют вместо скучной петрушки сочный бифштекс

Специалисты рассказали о революционном способе, как можно быстро и без вреда для здоровья похудеть

20 сентября, PrimaMedia. Диетологи предлагают всем, кто желает сбросить лишний вес остановиться на одном действующем способе, причем, который не навредит здоровью. Ешьте мясо, говорят эксперты, передает ИА PrimaMedia.

От количества диет, представленных на просторах Интернета, пестрит в глазах, но далеко не все они благоприятно действуют на организм. Вес то и можно сбросить, но при этом выглядеть не как пышущий здоровьем человек.

Зачем себя мучить, ведь все гораздо проще: ешьте мясо, уверены диетологи.

Сложно себе представить тучных древних людей, а они ведь только мясом и питались, заедая его кореньями и травой. Собственно, это и есть революционный способ, как похудеть без вреда для здоровья.

Ученые из Торонто уверяют, что достаточно регулярно употреблять мясо в различных вариациях в сочетании с овощами, чтобы организм заработал, как часы, улучшив пищеварение и обмен веществ. Запивать блюда рекомендуется чистой питьевой водой, пишет Science Alert.

Заменить мясо другими продуктами сложно, так как именно в нем содержаться необходимые витамины и микроэлементы. Вспомним еще раз, кто наши предки и как они питались.

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