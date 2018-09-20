«Меридианы Тихого»: кино под открытым небом и мастер-классы известных кинематографистов

Программа мероприятий. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Программа XVI Международного фестиваля стран АТР понравится приморским любителям кино

20 сентября, PrimaMedia. Программа XVI Международного фестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" понравится приморским любителям кино. Для приморцев приготовили творческие встречи с известными актерами, кинотеатр под открытым небом и образовательные мастер-классы, которые позволят поближе познакомиться с миром кинематографа, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже в эту пятницу, 21 сентября, на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке состоится торжественная церемония открытия XVI Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". Фестиваль традиционно готовит насыщенную программу.

По словам программного директора "Меридианов" Юрия Гончарова, в этом году любой желающий сможет найти для себя фильмы по душе. Среди картин, для тех зрителей, кто редко смотрит фестивальное кино, организаторы выделили несколько лент рекомендованных к просмотру – фильм открытия Дмитрия Месхиева "Два билета домой", "Дядя Саша" Александра Гордона, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Двое" Тимофея Жалнина, а также "Подбросы" Ивана Твердовского и другие.

Кроме того, в амфитеатре на набережной Спортивной гавани традиционно пройдет показ короткометражных фильмов программы "Открытая площадка". Все фестивальные дни, с 21 по 26 сентября, с 21.00 жители и гости региона смогут посмотреть хорошее кино под открытым небом и в теплой компании. Картины разбили на блоки по 90-120 минут: "Скоромохи", "Мыслители", "Волшебники", "Странники" и "Алхимики". Вход бесплатный.

Также "Меридианы" этого года представят уникальную образовательную программу: киносообщество ждет тренинг по питчингу и мастер-класс по монтажу от практикующих преподавателей Нью-Йоркской киноакадемии. Посетить бесплатные уроки могут и те, кто только хочет открыть для себя мир кино, – для этого необходимо получить контрамарки в кассе в день показа.

С подробным расписанием можно познакомиться на сайте фестиваля.

Кроме того, к открытию XVI Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" приурочено еще одно событие – аллея "Океан звезд" во Владивостоке пополнилась новыми именами.

"Большое счастье видеть тех, кто заполнит зрительные залы, и вдвойне приятно видеть на Аллее звезд тех людей, которые были в нашем городе благодаря кинофестивалю, – это Вадим Абдрашитов, Жаклин Биссет, Федор Бондарчук и другие", – сказал генеральный директор фестиваля Ефим Звеняцкий.

Напомним, в этом году новым президентом события стал Александр Михайлов. В честь памятной даты – 80-летия со дня образования Приморского края – известный российский актер принял приглашение занять почетный пост.

Среди известных гостей, которые также приедут на фестиваль в этом году и проведут творческие встречи – Стивен Сигал, Эрик Робертс и Энди Макдауэлл.

В течение конкурсной недели зрителям покажут около 190 фильмов из 46 стран мира. Уже по традиции фестиваль откроется двумя фильмами – это драма "Два билета домой" Дмитрия Месхиева и философская притча "Счастливый Лазарь" итальянского режиссера Аличе Рорвахер, удостоенного в этом году приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.

На закрытии фестиваля состоится показ фильма Ольги Зуевой "На районе", который снимался во Владивостоке в прошлом году с Данилой Козловским в главной роли. Вторым фильмом закрытия станет поэтическое роуд-муви "Видение" Наоми Кавасе с Жюльет Бинош в главной роли.

Новинкой для кинофестиваля в этом году станет демонстрация фильмов уже на следующий день после церемонии закрытия. В частности, 28 сентября будет представлен фильм – обладатель главного приза фестиваля, а также фильм, который получит приз зрительских симпатий.

В целом конкурсную программу кинофестиваля представят восемь полнометражных и восемь короткометражных лент, созданных режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатре "Океан", в залах "Босфор" и "Уссури" кинотеатра "Уссури".

Организатором Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке администрации Приморского края и содействии министерства культуры РФ.