Стоит отказаться от сосисок, колбас и бекона – все это обработанное мясо. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Хуже белой смерти: составлен список опасных для организма продуктов

Эксперты уверены, что десять продуктов могут нанести существенный вред человеку, употребляющему их в пищу

20 сентября, PrimaMedia. Яд часто выглядит довольно мило, считают ученые, рассказывая о тех продуктах, которые могут нанести существенный вред организму, если употреблять их в пищу, передает ИА PrimaMedia.

В ТОП-10 на первом месте сахарозаменитель. Уж лучше положить в чай или кофе настоящий сахар, чем пользоваться его заменителем. Организм, как говорят эксперты, не получает сигнал о том, что он впитал в себя вожделенную сладость и человек продолжает есть, есть, нарушая обмен веществ.

Стоит отказаться от сосисок, колбас бекона – все это обработанное мясо, употребляя которое, рискуете приобрести ожирение или диабет. Ешьте, мясо натуральное, приготовленное по вашему любимому рецепту.

Номер три: рапсовое, соевое, сафлоровое, подсолнечное и кукурузное масла, которые считаются у диетологов, можно сказать, одними из опасных продуктов из-за огромного содержания калорий и жиров. Человек рискует получить сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение.

О вреде газированных напитков говорилось уже немало. Диетологи повторяют еще раз – убираем из рациона газировку. Эти напитки вызывают постоянное чувство голода, хочется съесть чего-нибудь сладкое. Что собственно человек и делает, приобретая в качестве бонуса диабет.

На пятом месте в ТОП-10 фаст-фуд. Чтобы бургеры, чипсы, картошка фри дольше сохраняли товарный вид, повара добавляют трансжиры, которые являются опасными для организма. В сторону фаст-фуд, переходим на здоровую пищу!

Еще одно заумное слово — нитриты. Возвращаемся к обработанному мясу: сосиски, колбасы, бекон помимо того, что и так являются вредными, так еще в них добавляют более опасные нитриты. Хотите рак желудка и толстой кишки? Тогда исключаем из рациона обработанное мясо.

На седьмом месте кукурузный сироп, способный вызвать рак кишечника.

Покупая детям вкусняшки, читайте этикетку. На ней не должна быть запись о наличие искусственных красителях, таких как: Yellow 5 и Yellow 6. Красители находятся на восьмом месте в списке.

На девятом: попкорн, который готовят, разогревая его в микроволновке.

Как пишет издание Glamour Russia, "Производители подобных попкорнов используют особое химическое покрытие в упаковке, которое при нагревании расщепляется на перфтороктановую кислоту — это вещество способно вызывать рак у животных и, вероятно, может сделать то же и с человеком".

Замыкают список энергетики. Настоятельно не рекомендуют ученые часто употреблять эти напитки, чтобы якобы взбодриться. Возможно, на час-два вы и почувствуете бодрость, которая затем сменится апатией и упадком сил. Так что лучше выпить стакан чистой воды – пользы намного больше и эффекта тоже.

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