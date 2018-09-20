Дума города Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Дума Владивостока: К приватизации муниципального имущества надо подходить ответственно

Заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности завершилось выездом на один из объектов, предназначенных под продажу

20 сентября, PrimaMedia. Ответственное отношение к реализации Программы приватизации муниципального имущества продемонстрировали депутаты комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока на очередном заседании комитета. Прежде чем рекомендовать коллегам по депутатскому корпусу рассмотреть изменения Программы приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке, члены комитета прямо по окончании заседания отправились на один из объектов, предназначенных на продажу, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

При обсуждении изменений в программу приватизации муниципального имущества, предлагаемых администрацией Владивостока, члены комитета обратили внимание на один из объектов, ранее принадлежащих Минобороны и переданный на баланс города. Он, как оказалось, находится на участке, который, согласно недавно принятому Генплану Владивостока, должен отойти под строительство объездной автомобильной дороги, так необходимой микрорайону.

— Если объект, старый свинарник военного городка, приватизировать сейчас, то новый владелец сможет построить на этом месте какое-нибудь здание, что помешает возможному строительству дороги, — отметила заместитель председателя Думы города Владивостока Елена Новицкая.

Председатель комитета Василий Васильев предложил перенести вопрос на следующее заседание, предварительно запросив дополнительную информацию у управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока и по поводу остальных объектов, предназначенных для приватизации.

В ходе дальнейшего обсуждения внимание депутатов привлек еще один объект приватизации, который было решено посетить вместе с сотрудниками городской администрации сразу же после заседания.

На комитете также был рассмотрен проект решения Думы города Владивостока "Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке путем реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества". В случае утверждения проекта на очередном заседании Думы города Владивостока предприниматели получат дополнительную преференцию, предусмотренную федеральным законодательством, чтобы успешно развивать свой бизнес в дальнейшем.

Новицкая Елена Валерьевна Дума города Владивостока приватизация депутаты
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