Рейсовые автобусы. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Районы Приморья получат полномочия по регулированию тарифов на пассажирские перевозки

Принятие законопроекта поможет решить вопросы с «кассовыми» маршрутами

20 сентября, PrimaMedia. Органы местного самоуправления городов и районов Приморья получат право определять стоимость проезда и провоза багажа в автомобильном и наземном электрическом общественном транспорте, который работает по муниципальным маршрутам регулярного сообщения. Соответствующий законопроект, разработанный администрацией Приморья, поддержали депутаты на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности во втором и третьем чтениях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

В настоящее время регулируемые тарифы на пассажирские перевозки в муниципальном сообщении устанавливаются едиными на территории Приморского края. Их размер определяется краевым департаментом по тарифам на основании заявлений и расчетных материалов организаций-поставщиков, объем услуг которых составляет не менее 50% от общего объема перевозок в крае.

Передача данных полномочий на уровень муниципалитета позволит местным властям вводить экономически обоснованные и социальные тарифы на пассажирские перевозки автомобильным и городским электрическим транспортом. При этом в бюджете муниципального образования можно будет предусматривать расходные обязательства на компенсацию выпадающих доходов перевозчика.

По мнению председателя комитета по экономической политике и собственности Сергея Ищенко, принятие законопроекта будет способствовать решению проблем, которые возникают сегодня в крае при организации регулярных пассажирских перевозок.

"Едва ли не в каждом муниципальном образовании была проблема, которая заключалась в том, что у перевозчиков были востребованы только так называемые "кассовые" маршруты, позволяющие получить максимальную прибыль, а от маршрутов, не приносящих прибыль, они отказывались, — рассказал Сергей Ищенко. — Сегодня мы рассмотрели законопроект, который позволит муниципальным образованиям решать этот вопрос, чтобы на всех маршрутах появились автобусы. Теперь можно будет в бюджете муниципалитета заложить разницу выпадающей прибыли для того, чтобы заинтересовать перевозчиков".

Планируется, что законопроект "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования" вступит в силу с началом очередного финансового года.

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