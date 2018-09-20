Приморье готовится к зиме

Котельная. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Запасов мазута и угля достаточно для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон

20 сентября, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания на заседании комитета по экономической политике и собственности рассмотрели вопрос подготовки объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Приморского края к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов. На территории северных районов края работы по подготовке к отопительному сезону будут завершены к 1 октября, а общая готовность региона к зиме планируется к 15 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

"На сегодняшний день в целом по Приморью к отопительному сезону подготовлено 96,5% объектов социального назначения и 89,8 процента жилищного фонда", — сообщила директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.

Всего для успешного прохождения отопительного сезона Приморью необходимо 275,87 тысяч тонн мазута, 1 млн 113 тысяч тонн угля и 12,5 тысяч тонн дизельного топлива.

По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, есть проблемные вопросы, которые касаются подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду в некоторых поселениях, но они успешно решаются, и к началу отопительного сезона планируется, что все муниципалитеты края будут полностью готовы.

Ведет активную подготовку к зиме крупнейшее теплоснабжающее предприятие края Примтеплоэнерго. На сегодняшний день техническая готовность котельных составляет – 87,7%, тепловых сетей – 91,4%. В 2018 году предусмотрено выполнение мероприятий по ресурсосбережению и повышению энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края на общую сумму 288,9 млн рублей. За счет этих средств планируется приобретение и монтаж 22 автоматизированных модульных котельных, оборудования производственного назначения, а также выполнение работ по капитальному ремонту на девяти объектах в целях обеспечения надежности теплоснабжения.

Доклад вызвал у депутатов ряд вопросов, которые касались предстоящего отопительного сезона. Речь, в частности, шла о тех сложностях, которые возникли при подготовке жилищного фонда к зиме в отдельных муниципалитетах края.

"Есть уверенность, что предстоящий отопительный сезон Приморье пройдет в штатном режиме, — считает председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко. – Для этого накоплены необходимые объемы топлива. Более того, наблюдется хорошая динамика финансовой составляющей Примтеплоэнерго, сокращается дебиторская задолженность, а значит, деньги, которые выделил краевой бюджет, пошли на развитие предприятия, восстановление его экономических показателей.

Сегодня можно заверить всех жителей Приморского края, что запасов мазута и угля достаточно для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон 2018-2019".