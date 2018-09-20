Пурим, Сабантуй или Навруз: что ближе читателям ИА PrimaMedia?

Сорочинская ярмарка во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Новый опрос выявит, насколько приморцы знакомы с национальными праздниками диаспор, проживающих в регионе

20 сентября, PrimaMedia. Многонациональное Приморье ежегодно отмечает множество разнообразных праздников, часть которых – "универсальные", как, например, Новый год, Рождество, Пасха, Первомай, а часть – не столь всеохватны, хотя при желании каждый может стать их гостем. Новый опрос ИА PrimaMedia ставит своей целью выявить, насколько хорошо приморцы знакомы с праздниками национальных диаспор края. Он стартует сегодня, 20 сентября, и продлится ровно неделю.

Среди национальных праздников, которые регулярно проходят в Приморье, наиболее заметными можно считать Сабантуй, Курбан-байрам, Пурим, Новруз, Сорочинскую ярмарку и Пурим.

Пурим — еврейский праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2,4 тысячи лет назад, получивший название от слова "пур", что означает "жребий". Это карнавальное действо, соединенное с застольем, на котором обязательным блюдом является особое треугольное печенье со сладкой начинкой, называемые гоменташн или "уши Амана" – коварного и злого советника персидского царя. Еврейская община Владивостока празднует Пурим в синагоге "Бейт Сима", дата может меняться, но всегда это происходит в марте.

Еще один мартовский праздник, Навруз, проходит обычно в День весеннего равноденствия, символизируя наступление Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Строго говоря, он не имеет отношения к исламским традициям и считается народным праздником, имеющим глубокие исторические корни. В основном его отмечают иранцы, узбеки, татары, азербайджанцы, афганцы, туркмены, таджики, киргизы и некоторые другие народы. Навруз считается государственным праздником во многих странах Среднего Востока и Центральной Азии, где приобрел черты мероприятия, объединяющего все нации, населяющие эти государства.

Также в марте проходит праздник охотников у коренных малочисленных народов Приморья – удэгейцев, орочей, нанайцев, ульчей и других. Праздник называется Вакчай Ни – что в переводе с удэгейского и означает "охотник". В этом году окончание охотничьего сезона пышно отпраздновали в селе Красный Яр, а документальный фильм об этом сняла команда профессионалов PrimDiscovery .

В июне праздник плодородия Сабантуй проводит татаро-башкирская диаспора. В переводе с татарского "сабан" – значит плуг, туй – свадьба. Этот смысл был заложен в традиции отмечать праздник после проведения посевных работ, но в настоящее время он изменил первоначальный смысл и стал народным. В этом году Сабантуй в Приморье отметили уже в 26-й раз, ежегодно он меняет дислокацию. Так, в разные годы Сабантуй проходил во владивостокском парке Минного городка, Артеме, Вольно-Надеждинском. На праздник съезжаются представители разных национальностей из районов Приморья, Хабаровского края, Башкортостана, Киргизии, других стран. В программу входят спортивные игры, концерт национальных коллективов, угощение пловом из огромного казана.

В августе мусульманские народы отмечают Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, который привязан к лунному календарю зу-ль-хиджжа и традиционно совпадает с последним днем хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку. В основе праздника — предание о праведнике Ибрахиме, не дрогнувшем перед волей Аллаха, велевшего сначала раздать беднякам имение и богатство, а затем и принести в жертву своего первенца. Ибрахим после тяжких раздумий принял решение отдать сына на заклание, но в последний момент Аллах остановил его и велел Ибрахиму вместо сына принести в жертву агнца, которого ниспослал с небес. Суть праздника заключается в том, чтобы люди помнили о покорности Ибрахима и следовали его примеру. В этот день у каждого мусульманина в доме должен быть накрыт праздничный дастархан, а близким друзьям и родственникам принято дарить подарки. Во Владивостоке Курбан-байрам традиционно начинается общей молитвой и проповедью в одном из общественных пространств. Год назад это было в парке Минного городка.

Ближайший же праздник, который организует во Владивостоке украинская диаспора, пройдет 23 сентября. Это будет Сорочинская ярмарка. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. В этом году Сорочинская ярмарка будет проводиться уже в восьмой раз. Спортивная набережная Владивостока в воскресенье заиграет красками национальных славянских костюмов и закружится в вихре песен и танцев. А мастера декоративно-прикладного творчества поделятся со всеми желающими секретами народных ремёсел.

ОПРОС В каких национальных праздниках диаспор Приморья вам довелось принимать участие или побывать в качестве зрителя? Курбан-байрам

Пурим

Новруз

Сабантуй

Сорочинская ярмарка

Вакчай Ни

ни в одном из перечисленных

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Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию о деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.



