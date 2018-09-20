Центробанк объяснит приморскому бизнесу, как банки оценивают его финансовое положение

Семинар проведут для приморских предпринимателей. Фото: ИА PrimaMedia

Регулятор совместно с гарантийный фондом проведет бесплатный семинар

20 сентября, PrimaMedia. Бесплатный семинар для предпринимателей проведут Дальневосточное главное управление Банка России и Гарантийный фонд Приморского края 27 сентября, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Программой мероприятия предусмотрено обсуждение тем, связанных с оценкой банками финансового положения заемщика, заимствованием субъектами малого предпринимательства на рынке микрофинансирования. Будут приведены примеры анализа бизнеса при принятии банком решения о выдаче кредита. Также предпринимателям расскажут о том, как использовать поручительство Гарантийного фонда, чтобы привлечь финансирование в банке.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Семинар пройдет по адресу: Владивосток, улица Светланская, 71.

Напомним, в июне 2018 года состоялся семинар "Какие финансовые инструменты использовать для роста своего бизнеса" прошел во Владивостоке. Специалисты Банка России, администрации края и институтов поддержи малого и среднего бизнеса рассказали, какие инструменты существуют в крае для поддержки предпринимательства на разных стадиях развития и где взять деньги на развитие, если банк не дал кредит.