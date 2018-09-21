Всероссийская акция ответственного потребления пива. Фото: pixabay.com

Приморье присоединится к Всероссийской акции ответственного потребления пива

Акция призвана напомнить о соцпроблемах и законодательных запретах, предусмотренных, например, за продажу алкоголя несовершеннолетним

21 сентября, PrimaMedia. Миллениалы меняют Россию. Поколения, встретившие юность на рубеже тысячелетий, выросли вместе со своими взглядами на жизнь и ее ценности. Они встают к рулю, не боясь ответственности. А сама ответственность становится не столько качеством, сколько способом формирования социальной среды обитания.

За примером далеко ходить не нужно. Сегодня ряд стран, включая Россию, отмечают Всемирный день ответственного потребления пива. Эта глобальная инициатива была предложена крупнейшими мировыми пивоваренными компаниями AbInbev, Heineken и Carlsberg Group, частью которой в России является "Балтика", и уже четвертый год призывает людей быть внимательными к себе, своему здоровью, окружению и рациону.

Подобные инициативы в социальных сетях часто называют "уроками человечности", когда на передний план должны выходить интересы социума, а не собственного "эго". Гуляешь в баре – думай не только о себе, но и о других посетителях, которым твое излишнее увлечение алкогольными напитками может помешать. Завтра с утра садиться за руль или идти на важную встречу? Проведи вечер с безалкогольным янтарным напитком. Увидел, как подросткам продают пиво и сигареты в магазине? Смело вызывай полицию. И все это про ответственность, которая регулирует зону дозволенного, как мораль, но ради нашего же блага. Но в отличие от моральных норм, уровень ответственности у каждого свой.

В нашей стране сегодня в четвертый раз будет запущена Всероссийская акция "18+ Правила общие – ответственность каждого". Она носит профилактический характер и призвана напомнить о социальных проблемах и законодательных запретах, предусмотренных, например, за продажу алкоголя несовершеннолетним. Акция приурочена к Всемирному дню ответственного потребления пива, когда каждый может проявить свою социальную ответственность. В этот день в разных странах мира на улицы выходят тысячи волонтеров, представителей власти, компаний-производителей и ритейлеров, чтобы вместе внести вклад в достижение глобальной цели ООН в области устойчивого развития по предотвращению злоупотребления алкоголем.

Редакция PrimaMedia решила провести собственный опрос жителей Дальнего Востока и узнать об их отношении к подобным инициативам и современному взгляду на "ответственность". Опрос пройти можно здесь.

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