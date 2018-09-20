Закрытая презентация фотовыставки "P.R.R." "Первые лица. Листва". Фото: предоставлено "P.R.R."
Закрытая презентация фотовыставки «P.R.R.» «Первые лица. Листва» прошла во Владивостоке
200 приглашенных персон насладились атмосферой парадоксальности современной моды
20 сентября, PrimaMedia. Закрытая презентация фотовыставки "P.R.R." для актуального глянца [OFF] "Первые лица. Листва" состоялась 15 сентября в дилерском центре Mercedes-Benz во Владивостоке. 200 приглашенных персон насладились атмосферой парадоксальности современной моды, которая была передана через работы фотографа журнала Vogue Максима Гагарина, стилиста Harper’s Bazaar Всеволода Ковалёва, арт-директора Инессы Компан и продюсера "P.R.R." Россия Павла Компан.
Главная картина фотовыставки: Татьяна Хрущёва.
На главной картине фотовыставки «Первые лица. Листва» Татьяна Хрущёва. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Промо салона верхней одежды «Дипломат», стилист Юлия Крупа MUA Анна Кузнецова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Экспозиция торговой марки Biologique Recherche. Фото: предоставлено «P.R.R.»
На картине Арина Халецкая. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Промо салона обоев Divina, стилист Юлия Крупа MUA Анна Кузнецова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Алина Исмагилова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Экспозиция бьюти бюро «Эстетик» с торговой маркой Van+Cleef & Arpels. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Промо интернет-ресторана «7 Самураев», стилист Юлия Крупа MUA Анна Кузнецова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Ольга Панишева. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Промо агропромышленной группы «Армада». Фото: предоставлено «P.R.R.»
Промо медицинского центра Plastek, стилист Юлия Крупа MUA Анна Кузнецова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
В фотовыставке также приняли участие: Юлия Оконская, Арина Халецкая, Ольга Панишева, Екатерина Елисеева, Ольга Малахова, Ольга Сылко, Виктор Адоньев, Екатерина Ишмуратова, Карина Игнатенко, Аида Имаго, Наталья Ештокина, Полина Чупанова, Игорь Елистратов, Наталия Филиппова, Алексей Шеин, Алина Исмагилова, Евгения Пермякова, Яков Кузнецов, Валерия Оленич.
Павел Компан, продюсер P.R.R. Россия, и Инесса Компан, арт-директор фотовыставки «Первые лица. Листва». Фото: предоставлено «P.R.R.»
Промо ресторана Aubergine, стилист Юлия Крупа MUA Анна Кузнецова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Промо The Body Pilates Studio, стилист Юлия Крупа MUA Анна Кузнецова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Алексей Шеин. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Игорь Елистратов и Анна Гончар. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Промо кофейни-пекарни Aiffel Bakery. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Оксана Полякова, на картинах Ольга Панишева и Ольга Малахова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Екатерина Елисеева. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Ольга Малахова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
На картинах фотовыставки «Первые лица. Листва» Наталия Филиппова и Полина Чупанова. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Наталья Ештокина и Пётр Романов. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Экспозиция «Альтаир-Авто» - официального дилера Mercedes-Benz в Приморском крае. Фото: предоставлено «P.R.R.»
Полный отчёт о прошедшем мероприятии смотрите на сайте: www.kompanprr.ru.
Instagram: @kompanprr
Генеральный партнёр: торговая марка Biologique Recherche
Специальные партнёры:
- "Альтаир-Авто" — официальный дилер Mercedes-Benz в Приморском крае,
- французская косметологическая клиника "Посольство красоты".
Официальные партнёры:
- "Клиника доктора Елистратова",
- агропромышленная группа "Армада",
- медицинский центр Plastek,
- бьюти бюро "Эстетик" с торговой маркой Van Cleef & Arpels,
- салон света US.LIGHT,
- сеть салонов обоев из Южной Кореи Divina,
- кофейня-пекарня Aiffel bakery,
- доставка японской кухни "7 Самураев",
- салон верхней одежды "Дипломат",
- The Body Pilates Studio,
- ресторан Aubergine,
- салон Spafesta,
- агропромышленный холдинг "Ратимир".
Информационные партнёры:
- "Новое радио",
- "Маркет-Радио",
- кинотеатр "Владивосток",
- кинотеатр New Wave cinema,
- информационное агентство PrimaMedia,
- Tysa.ru,
- журнал FaceControl,
- журнал "Собрание exclusive",
- журнал "Дорогое удовольствие".
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