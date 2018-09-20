Закрытая презентация фотовыставки "P.R.R." "Первые лица. Листва". Фото: предоставлено "P.R.R."

Закрытая презентация фотовыставки «P.R.R.» «Первые лица. Листва» прошла во Владивостоке

200 приглашенных персон насладились атмосферой парадоксальности современной моды

20 сентября, PrimaMedia. Закрытая презентация фотовыставки "P.R.R." для актуального глянца [OFF] "Первые лица. Листва" состоялась 15 сентября в дилерском центре Mercedes-Benz во Владивостоке. 200 приглашенных персон насладились атмосферой парадоксальности современной моды, которая была передана через работы фотографа журнала Vogue Максима Гагарина, стилиста Harper’s Bazaar Всеволода Ковалёва, арт-директора Инессы Компан и продюсера "P.R.R." Россия Павла Компан.

Главная картина фотовыставки: Татьяна Хрущёва.

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В фотовыставке также приняли участие: Юлия Оконская, Арина Халецкая, Ольга Панишева, Екатерина Елисеева, Ольга Малахова, Ольга Сылко, Виктор Адоньев, Екатерина Ишмуратова, Карина Игнатенко, Аида Имаго, Наталья Ештокина, Полина Чупанова, Игорь Елистратов, Наталия Филиппова, Алексей Шеин, Алина Исмагилова, Евгения Пермякова, Яков Кузнецов, Валерия Оленич.

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Полный отчёт о прошедшем мероприятии смотрите на сайте: www.kompanprr.ru.

Instagram: @kompanprr

Генеральный партнёр: торговая марка Biologique Recherche

Специальные партнёры:

  • "Альтаир-Авто" — официальный дилер Mercedes-Benz в Приморском крае,
  • французская косметологическая клиника "Посольство красоты".

Официальные партнёры:

  • "Клиника доктора Елистратова",
  • агропромышленная группа "Армада",
  • медицинский центр Plastek,
  • бьюти бюро "Эстетик" с торговой маркой Van Cleef & Arpels,
  • салон света US.LIGHT,
  • сеть салонов обоев из Южной Кореи Divina,
  • кофейня-пекарня Aiffel bakery,
  • доставка японской кухни "7 Самураев",
  • салон верхней одежды "Дипломат",
  • The Body Pilates Studio,
  • ресторан Aubergine,
  • салон Spafesta,
  • агропромышленный холдинг "Ратимир".

Информационные партнёры:

  • "Новое радио",
  • "Маркет-Радио",
  • кинотеатр "Владивосток",
  • кинотеатр New Wave cinema,
  • информационное агентство PrimaMedia,
  • Tysa.ru,
  • журнал FaceControl,
  • журнал "Собрание exclusive",
  • журнал "Дорогое удовольствие".

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выставка специализированная

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