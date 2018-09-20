Происшествия. 18:55

Катастрофический ущерб нанесен - директор "Славянского СРЗ" о затонувшем доке

Глава предприятия предположил, что вину за случившееся станут перекладывать друг на друга и крайнего найти будет очень сложно (ВИДЕО)

20 сентября, PrimaMedia. Генеральный директор ПАО "Славянский СРЗ" Андрей Якимчук оценил ущерб от затопления плавучего дока с находящимися в нем двумя судами и кранами как катастрофический. По мнению руководителя завода, причиной инцидента мог стать "человеческий фактор", а ответственного найти будет очень сложно, передает ИА PrimaMedia.

Напомним, вчера, 19 сентября, в поселке Славянка Приморского края при доковании разломался на две части и затонул плавучий док. Со слов Якимчука, на момент происшествия в доке находилось два плавсредства – сахалинский сухогруз "Восток" и БМРТ "Пионер Николаева", принадлежащий "Русской рыбопромышленной компании". Кроме того в доке работали два крана. Из-за образовавшегося дифферента краны начали скатываться вниз. Один из них рухнул и частично разрушился. В кабине находилась крановщица.

"Женщина не пострадала, а отделалась испугом. Также после инцидента, было зафиксировано небольшое загрязнение вод, которое уже локализовано", — отметил Якимчук.

В настоящее время ведется разбирательство.

"Завтра, 21 сентября, док будут исследовать водолазы. Но, мы уже сегодня можем сказать, что, скорее всего причина аварии – человеческий фактор. Кто тут прав, кто виноват, разобраться трудно, понятно, что сейчас все друг на друга будут перекладывать вину, и крайнего найти будет очень сложно. А ущерб от происшествия нанесен СРЗ катастрофический", — добавил генеральный директор предприятия.

В Приморском следственном отделе на транспорте СК РФ сообщили, что об инциденте в ведомстве известно.

"Да, мы знаем о произошедшем. Но официально нам не поступало сообщение об этой аварии. Дело в том, что преступные факты в данном случае не выявлены, люди не пострадали. Рассмотрение этого инцидента не в нашей компетенции", — рассказали в ведомстве.

В Дальневосточном филиале российского морского регистра судоходства также отметили, что ознакомлены с ситуацией.

"Да мы знаем о том, что произошло. Нам известно, что пострадавших нет и руководство СРЗ разбирается в случившемся", — сообщил руководитель филиала Павел Шихов.

Напомним, шесть лет назад на этом же доке уже была подобная авария, когда там ремонтировался паром "Георг Отс".

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