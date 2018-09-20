Известный актер Алексей Гуськов представит во Владивостоке свой новый фильм

Кадр из фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова". Фото: Предоставлено организаторами

Увидеть семейную комедию "Вечная жизнь Александра Христофорова" смогут все желающие в кинотеатре "Океан"

20 сентября, PrimaMedia. Известный актер Алексей Гуськов ("Граница. Таежный роман", "Турецкий гамбит", "Идеаль") лично представит во Владивостоке свой новый фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова", в котором выступил в роли продюсера и соавтора сценария, сообщает ИА PrimaMedia.

Предпремьерный показ пройдет 26 сентября в 18:15 в кинотеатре "Океан". Фильм, главные роли в котором сыграли Алексей Гуськов и Оксана Фандера, выйдет на большие экраны России 18 октября, но у жителей Владивостока появится уникальная возможность увидеть картину первыми.

Режиссер картины – Евгений Шелякин, известный по фильмам "Ч/Б" и " Пятница ".

По сюжету, когда-то популярный актер, а сейчас просто исполнитель роли римского легионера в курортном аттракционе, Александр Христофоров (Алексей Гуськов) живет одним днем, в своей жизни он испортил все, что мог. Единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды Судьба делает ему подарок в виде шанса измениться и дарит ему новую любовь.

Исполнитель главной роли и продюсер Алексей Гуськов: "Вечная жизнь Александра Христофорова" – это комедия о смысле жизни и любви, могу так сказать. Фильм хорошего настроения. Ироничная комедия. Ведь без иронии не прожить. Мой герой, конечно, смеется над не смешными, в общем, вещами. Он задает себе вопрос, что останется после него.

Такой момент, наверное у всех наступает, когда ты спрашиваешь себя, что после тебя останется, египетская пирамида или сломанный мопед для сына. Мы постарались ответить на эти вопросы с юмором. Мы хотели рассказать о вещах, которые близки и важны каждому – отношения отцов и детей, отношения мужчины и женщины, отношения с друзьями. Мы не хотели морализаторства, а хотели рассказать о жизни и обо всех этих вопросах весело и легко. С юмором".

Ограничение по возрасту 12+