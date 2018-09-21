Что значит для вас социальная ответственность?

Опрос. Фото: pixabay.com

Редакция PrimaMedia проводит опрос жителей Дальнего Востока

21 сентября, PrimaMedia. Редакция PrimaMedia проводит опрос жителей Дальнего Востока с целью узнать отношение населения к современному взгляду на социальную ответственность.

Подробнее узнать об акции можно здесь.

Уважаемые читатели, если вы сталкивались в последнее время с продажей пива несовершеннолетним и можете вспомнить, где и, приблизительно, когда это было, отправьте адрес и время на почту gbrd2018@mail.ru. Полученные адреса будут направлены в Департамент лицензирования и торговли Приморского края для усиления контроля за торговыми точками.

Напомним, в нашей стране сегодня в четвертый раз будет запущена Всероссийская акция "18+ Правила общие – ответственность каждого". Она носит профилактический характер и призвана напомнить о социальных проблемах и законодательных запретах, предусмотренных, например, за продажу алкоголя несовершеннолетним. Акция приурочена к Всемирному дню ответственного потребления пива, когда каждый может проявить свою социальную ответственность. Подробности можно узнать по ССЫЛКЕ.