На продаже "яблок" предприниматели могут заработать до 2 млн евро. Фото: С официального сайта www.apple.com

Знакомьтесь, «серые» поставщики новых iPhone Xs: сотрудник ЖКХ и заграничные бизнесмены

Без очередей и выездов за границу готовы предложить телефоны предприимчивые продавцы в соцсетях

20 сентября, PrimaMedia. В соцсетях можно купить даже то, что еще не вышло в продажу в России. Вот, например, долгожданный iPhone Xs можно приобрести в первый же день продаж, не выстаивая километровые очереди. "Серые" продавцы готовы осуществить любой каприз за ваши деньги, передает ИА PrimaMedia.

Парень из Москвы, представляется на сайте Avito, как Ираклий и размещает объявление, что может продать iPhone Xs 28 сентября – это первый день продаж телефона в России, но пользователи представляют, какие очереди будут за долгожданным смартфоном и уже сейчас опускают руки. Но есть Ираклий, который готов мечту воплотить в реальность и стоить это будет 145 тысяч рублей.

Парень говорит, что партия будет небольшая. Где он возьмет телефоны – секрет. У него свои каналы, которые приносят доход уже два года. На продаже "яблок" в прошлом году предприимчивому парню удалось заработать 200 тысяч рублей, на такую чистую выручку он рассчитывает и сейчас, пишет hi-tech.mail.ru.

Кстати, Ираклий в обычной жизни трудится в сфере ЖКХ и на выручку собирается приобрести себе iPhone XS Max.

А вот еще один продавец, готовый продать новинку в первый день продаж в Европе, то есть в России вы будете одними из первых владельцами смартфона. Роберт из Швейцарии – владелец магазина техники. Через соцсети получил уже…9 тысяч заказов от россиян!

Через свой магазин техники Роберт закупит партию "яблок" и привезет ее в Россию.

Как пишет издание, цены у Роберта гуманные: 90 000 руб. за XS на 64 ГБ, 100 000 руб. за XS Max с той же памятью, а самый дорогой айфон продается за 130 000 руб. Переплата не особенно ощутимая, но и зарабатывать бизнесмен будет не на ней. Фишка в количестве.

Только представьте, продав 9 тысяч телефонов в Москве, за поездку Роберт заработает примерно 2 млн евро! Кстати, он говорит, что тысячи телефонов заказали у него российские "серые" магазины, желающие также стать одними из первых и поставить свою накрутку на телефоны.

Два телефона XS Max и XS готов привезти из Вашингтона русскоговорящий американец Алекс 23 сентября, то есть также гораздо раньше, чем стартуют продажи в Москве.

Бизнесмен-консультант запланировал по работе поездку в Россию, но подумал, а почему бы еще не подзаработать, зная любовь россиян к новым "яблокам".

Самый дешевый XS стоит 100 000 руб., на 12 000 дороже официальной цены. А большая версия на 512 ГБ вообще стоит 150 000 руб. вместо 128 000. Заработает на них Алекс 350 долларов.

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