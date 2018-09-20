Конфискованный во время задержания гранатомет. Фото: Telegram-канал Bread

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали мужчину, пытавшегося продать гранатомет

Кроме того, по месту проживания «торговца» изъяли патроны и незарегистрированное оружие

20 сентября, PrimaMedia. Жителя Владивостока, пытавшегося продать гранатомет, арестовали сотрудники краевого УФСБ. В ходе обыску дома у мужчины было обнаружено три единицы незарегистрированного оружия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал Bread.

Сообщение о задержании "торговца оружием" появилось сегодня, 20 сентября в канале "Bread" в Telegram. Как сообщает автор, в результате проведённого УФСБ России по Приморскому краю мероприятия задержан житель Владивостока, который предпринял попытку продажи гранатомёта.

"Задержание проведено молниеносно на проезжей части в районе Океанского проспекта! После чего по месту проживания "торговца оружием" было обнаружено и изъято более 3000 патронов армейского образца различного калибра и 3 единицы незарегистрированного оружия. Отметим, что задержанный ранее уже был судим по ч. 1 ст. 228 УК РФ." — говорится в сообщении.

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