Бизнес. 18:25

АЛРОСА реализовала на аукционе во Владивостоке алмазы на $12,6 млн

Всего было продано 108 лотов ювелирного качества общей массой 2003 карата

20 сентября, PrimaMedia. Компания АЛРОСА реализовала крупные алмазы специальных размеров (более 10,8 карата) на аукционе во Владивостоке на 12,6 млн долларов. Всего было продано 108 лотов ювелирного качества общей массой 2003 карата, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

В торгах приняли участие 76 компаний из России, КНР, Гонконга, США, Израиля, Бельгии, Индии и ОАЭ.

"Аукционы, которые компания проводит на площадке во Владивостоке, в этом году особенно успешны. На прошедшем аукционе мы реализовали более 100 алмазов отличного качества, торги завершились с хорошей премией к стартовой цене. Следующий аукцион во Владивостоке мы планируем провести в конце октября — начале ноября", — отметил Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.

Филиал АЛРОСА во Владивостоке был создан в 2016 году по решению Наблюдательного совета компании в целях развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.

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