Элла Памфилова. Фото: ЦИК РФ
#Выборы2018

Глава ЦИК - о чистоте новых выборов в Приморье: Только господь бог может гарантировать

Элла Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно

20 сентября, PrimaMedia. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поприветствовала решение Избирательной комиссии Приморского края об отмене результатов второго тура выборов губернатора Приморья, принятое КИКом в четверг, 20 сентября. Памфилова заявила, что ЦИК сделает все возможное, чтобы повторные выборы губернатора в Приморском крае прошли честно и транспарентно., сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Интерфакс".

На вопрос агентства, может ли она гарантировать транспарентность повторных выборов в Приморье, Памфилова сказала: "Я надеюсь. Сейчас только господь бог может что-то гарантировать".

"Но в чем я уверена, так это в том, что мы для этого сделаем все возможное, и даже более чем возможное", — отметила глава ЦИК.

Она также выразила надежду на то, что свою роль в этом процессе сыграют правоохранительные органы.

"Они сейчас по нашим обращениям и по тем документам, которыми они сами располагают, соответствующим образом оценят фальсификации и найдут их инициаторов", — сказала Памфилова.

Глава ЦИК полностью поддержала решение Приморской избирательной комиссии об отмене выборов губернатора и назвала его единственно возможным. "Это решение закономерное. В сложившейся ситуации иного выхода и не было", — сказала она.

По ее словам, "невозможно было адекватно и точно оценить волю избирателей, поскольку по ряду участков, где должны были проголосовать более 24 тысяч избирателей, нечего было пересчитывать". "Документы находились там бесконтрольно, с ними делали, что угодно. Их нельзя было использовать для пересчета", — подчеркнула глава ЦИК.

По ее мнению, решение по Приморью — "это серьезная встряска, которая должна охладить горячие головы, которые, возможно, решились на противоправные действия".

Памфилова подчеркнула, что ЦИК будет держать ситуацию в Приморье на особом контроле.

Отметим, что Избирательная комиссия Приморского края в четверг, 20 сентября отменила итоги второго тура губернаторских выборов в Приморье. Днем ранее соответствующую рекомендацию КИКу дал Центризбирком. Новые выборы губернатора Приморского края после признания предыдущих недействительными должны будут пройти не позже чем через три месяца.

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